Poruszająca rola znanego aktora. Od dziś można oglądać w zaciszu domowym

Justyna Miś

Nowy film z Brendanem Fraserem, "Rodzina do wynajęcia", właśnie trafił na streaming. To wzruszająca i ciepła opowieść o poszukiwaniu własnego miejsca na świecie. Idealnie sprawdzi się jako seans dla całej rodziny.

"To film, który przekona wszystkich, że mają swoje miejsce na świecie, nawet w momencie, gdy czują się najgorzej" - mówił Brendan Fraser.

"Rodzina do wynajęcia": film wyciska łzy

"Rodzina do wynajęcia" to film japońskiej reżyserki Hikari. Grany przez Brendana Frasera bohater to mieszkający w Japonii amerykański aktor, który z trudem wiąże koniec z końcem.

Pewnego dnia otrzymuje zlecenie od agencji, która zajmuje się inscenizacją rodzinnych uroczystości i wydarzeń. Jej pracownicy wcielają się wtedy w bliskie osoby zamawiającego. Bohater przyjmuje kolejne "role", aż trafia na dziewczynkę, dla której ma być "ojcem". Doświadczenie sprawia, że po raz pierwszy od dawna czuje, iż jego życie ma sens.

"Japońska reżyserka Hikari w ostatnich latach realizowała przede wszystkim odcinki seriali 'Tokyo Vice' i 'Awantura'. 'Rodzina do wynajęcia', nad którą pracowała od 2019 roku, to teoretycznie ciepły komediodramat do obejrzenia całą rodziną w niedzielne popołudnie przy obiedzie. Fraser jest wspaniale smutny, a pod niepewnym uśmiechem skrywa ogrom małych porażek i niespełnionych planów. Chociaż wejście w relację z klientami jest pracą Phillipa, każdy jego gest wydaje się szczery i dobry. Fraser jest stworzony do grania życiowych rozbitków, którzy z umiarkowanym optymizmem wypatrują swojego portu" - pisał w recenzji Interii Jakub Izdebski.

