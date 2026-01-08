"Życie Chucka": adaptacja noweli Stephena Kinga. O czym opowiada?

U progu końca świata Marty i Felicia próbują odbudować swoją relację i odkryć kim jest tajemniczy Chuck Krantz, którego uśmiechniętą twarz widzą na wszechobecnych billboardach. Czy jego los splata się jakoś z ich losem i jaki ma związek ze zbliżającą się katastrofą?

Historię Chucka poznajemy od końca, gdy stając w obliczu nieuchronnego, wyszukuje w pamięci chwile i zdarzenia, które nadawały jego życiu prawdziwy sens. To sprawy znane każdemu z nas, najprostsze, ktoś powiedziałby, że wręcz banalne, a jednak najwspanialsze. Miłość najbliższych, młodzieńcze marzenia, momenty szalonej zabawy, przyjaźnie, pasje i małe zwycięstwa odnoszone w codziennych zmaganiach z losem. Każdy z nas ma swój własny mały wszechświat, który trwa tyle co nasze życie, ale jego odbicia istnieją dalej we wszechświatach innych.

Reklama

"Życie Chucka" jest adaptacją noweli Stephena Kinga. Za kamerą stanął Mike Flanagan ("Doktor Sen", "Nawiedzony dom na wzgórzu"), który odpowiadał również za scenariusz. W tytułowego Chucka wcielił się Tom Hiddleston - brytyjski aktor, który zdobył międzynarodową popularność przede wszystkim dzięki roli Lokiego w kinowym uniwersum Marvela. Na ekranie towarzyszyli mu m.in. Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Carl Lumbly, Karen Gillan i Mia Sara. W 2024 roku film Flanagana został uhonorowany nagrodą publiczności podczas MFF w Toronto.

Zdjęcie Annalise Basso i Tom Hiddleston w filmie "Życie Chucka" / materiały prasowe

"Niektórych może zniechęcić naiwność i nachalny optymizm 'Życia Chucka'. Niemniej, taki miał właśnie być ten film - wskazujący na dobre momenty, gdy cały świat się wali, a przyszłość wydaje się niepewna. Wydaje się, że jest to czas, gdy szczególnie potrzebujemy takich opowieści" - pisał w recenzji Interii Jakub Izdebski.

"Życie Chucka" wkrótce w streamingu. Gdzie będzie można zobaczyć film?

Już za kilka dni polscy widzowie uzyskają dostęp do produkcji bez żadnych dodatkowych opłat. "Życie Chucka" będzie można obejrzeć na Prime Video od 14 stycznia.

Zobacz też:

Aktorzy uwielbiają "Jedną bitwę za drugą". Rekord nominacji pobity

