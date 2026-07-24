Poniósł klęskę w kinach, teraz obejrzysz go w domu. Największa porażka w historii

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Film "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" poniósł największą porażkę kasową w historii tego słynnego uniwersum. Po kinowej klęsce produkcja trafiła do streamingu. Można ją obejrzeć na kilku wybranych platformach VOD.

Grogu z "Gwiezdnych wojen" siedzi na omszałym konarze w dżungli, wokół widoczna mgła.
"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"Disneymateriały prasowe

"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu": poniósł porażkę w kinach

Spin-off "Gwiezdnych wojen", będący jednocześnie kontynuacją popularnego serialu Disney+, nie poradził sobie na wielkim ekranie. Biorąc pod uwagę wszystkie aktorskie produkcje z gwiezdnego uniwersum, "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" osiągnął najsłabszy wynik ze sprzedaży biletów w historii. Tym samym film niechlubnie pobił "Hana Solo", czyli pierwszą produkcję ze świata "Gwiezdnych wojen", która przyniosła straty podczas kinowej dystrybucji.

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Wielu recenzentów zgodnie zauważyło, że najnowsze dzieło przypomina bardziej bonusowy odcinek serialu Disney+, niż odrębną, wartą uwagi historię.

"Problemem filmu 'Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu' jest nie sama konstrukcja, ale to, co obiecuje. Jeżeli Disney zdecydował się, by pierwszym od siedmiu lat kinowym filmem z logo "Star Wars" była opowieść o podróżach Mandolarianina Din Djarina (Pedro Pascal) i uroczego Grogu, znanego szerzej jako Baby Yoda, to można było oczekiwać, że dostaniemy coś ekstra. Coś, co nie będzie dwuipółgodzinnym zlepkiem dwóch epizodów serialu, który moglibyśmy sobie spokojnie obejrzeć w domu na Disney+" - pisał w recenzji Interii Łukasz Adamski.

"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" w streamingu. Gdzie można obejrzeć film?

Po porażce w kinach film dość szybko trafił na platformy VOD. Obecnie można skorzystać z opcji kupna lub wypożyczenia produkcji na 48 godzin. Te opcje dostępne są na platformach: Amazon Prime Video, Rakuten, Player.pl oraz Apple TV.

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