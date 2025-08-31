"Jesteś bogiem": przejmująca historia legendy polskiej muzyki

Film "Jesteś bogiem" w reżyserii Leszka Dawida opowiada historię legendarnej grupy Paktofonika, która na zawsze zmieniła oblicze polskiego hip-hopu. Za sprawą niezwykłej historii Piotra Łuszcza - Magika (Marcin Kowalczyk), Sebastiana Salberta - Rahima (Dawid Ogrodnik) i Wojciecha Alszera - Fokusa (Tomasz Schuchardt) rzesze wiernych fanów PFK, a także kinomani spragnieni prawdziwego obrazu Polski, mogli prześledzić losy trzech kumpli z Mikołowa i Katowic, którzy dzięki oryginalnym utworom, takim jak słynny "Jestem Bogiem", stali się głosem pokolenia młodych Polaków.

Paktofonika powstała w 1998 roku, a jej nazwę, oznaczającą "pakt zawiązany przy brzmieniu głośnika", wymyślili Magik i Rahim. Trzy wydawnictwa zespołu: "Kinematografia", mini album "Jestem Bogiem" oraz "Archiwum kinematografii" sprzedały się w gigantycznych nakładach. Wkrótce po premierze "Kinematografii" fanami Paktofoniki wstrząsnęła wiadomość o samobójczej śmierci Magika.

Tytuł filmu nawiązuje do jednego z najpopularniejszych utworów Paktofoniki - "Jestem Bogiem". Grupa hip-hopowa Paktofonika została założona w 1998 r. przez Łuszcza, Alszera i Sebastiana "Rahima" Salberta. Magik, absolwent Technikum Elektromechanicznego w Katowicach, przed powstaniem Paktofoniki był członkiem innej popularnej katowickiej formacji, Kaliber 44.

"Układ zamknięty": thriller, który zapada w pamięć

"Układ zamknięty" to oparta na faktach historia trzech polskich przedsiębiorców, których w 2003 roku niesłusznie oskarżono i aresztowano. Bohaterami filmu są Marek Stawski, Grzegorz Rybarczyk i Piotr Maj. Mężczyźni otwierają Zakłady Informatycznych Urządzeń Przemysłowych NAVAR. Biznesmeni szybko osiągają sukces, który nie uchodzi uwadze prokuratorowi okręgowemu Andrzejowi Kostrzewie.

Mężczyzna z pomocą swojego dawnego kolegi, naczelnika urzędu skarbowego Mirosława Kamińskiego oraz młodego prokuratora Kamila Słodowskiego, doprowadza do aresztowania przedsiębiorców i oskarżenia ich o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. W sprawę zamieszany jest także jeden z ministrów, który w zamian za Navar otrzymać ma wielką sumę pieniędzy.

W rolach głównych wystąpili: Janusz Gajos (Kostrzewa), Kazimierz Kaczor (Kamiński), Wojciech Żołądkowicz (Słodowski), Przemysław Sadowski (Stawski), Robert Olech (Maj), Jarosław Kopaczewski (Rybarczyk) oraz Beata Ścibakówna, Magdalena Kumorek, Urszula Grabowska, Maria Mamona oraz Monika Kwiatkowska.

"Jack Strong": film sensacyjny w polskim wydaniu

"Jack Strong" to prawdziwa historia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego - człowieka, który, tkwiąc w środku systemu, podejmuje współpracę z CIA i staje się kluczowym (choć niewidocznym) aktorem czasu zimnej wojny. Kukliński miał dostęp do najtajniejszych akt Układu Warszawskiego. Kiedy dowiaduje się o poufnych planach, które mogą doprowadzić do wybuchu kolejnej wojny światowej, postanawia działać. Funkcjonując w samym środku systemu sowieckiego jest skazany na samotną walkę, o której nie może powiedzieć nawet własnej żonie. Przekazując Amerykanom tajne dokumenty wie, że ryzykuje życiem nie tylko swoim, ale także rodziny.

W filmie Władysława Pasikowskiego główne role zagrali: Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska i hollywoodzki gwiazdor Patrick Wilson.

