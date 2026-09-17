"Dobry chłopiec" Jana Komasy trafi 19 września do serwisu Canal+ online. W poprzednich latach reżyser zachwycił takimi filmami jak "Miasto 44" czy "Sala samobójców. Hejter".

O czym jest "Dobry chłopiec"?

"Dobry chłopiec" to kolejny po "Rocznicy" międzynarodowy film w reżyserii Jana Komasy. W rolach głównych wystąpili m.in. Stephen Graham, Anson Boon oraz Andrea Riseborough. W obsadzie znalazła się także Monika Frajczyk.

Dziewiętnastoletni Tommy lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa. Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak Tommy zmuszony do czytania książek i uczenia się manier, myśli tylko o jednym: jak stamtąd uciec.

Po światowej premierze podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto oraz europejskim pokazie na 69. Festiwalu Filmowym w Londynie, "Dobry chłopiec" spotkał się z entuzjastycznym odbiorem krytyków. Produkcja została również zaprezentowana na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Valladolid oraz podczas 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rzymie, gdzie odtwórca głównej roli, Anson Boon, otrzymał nagrodę dla Najlepszego Aktora.