"Kolory zła: Czerń", czyli kolejna część adaptacji książki Małgorzaty Oliwii-Sobczak. Do roli prokuratora Bilskiego powrócił Jakub Gierszał. Na ekranie oglądamy również Mariannę Zydek, Andrzeja Chyrę, Roberta Gonerę, Beatę Ścibakównę, Piotra Żurawskiego, Juliana Świeżewskiego i Adama Bobika. Za scenariusz i reżyserię produkcji odpowiada Adrian Panek.

W nowości Netfliksa akcja przenosi się do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach. Zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne tajemnice. Podążając tropem niepokojących znaków, Bilski stara się odkryć prawdę o złu, które czai się w lokalnej społeczności.

"Kolory zła: Czerń": polski film numerem 1 na całym świecie

Film "Kolory zła: Czerń" zadebiutował 10 czerwca na Netfliksie. Przez dobrych kilka dni utrzymywał się na pierwszym miejscu w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów w Polsce. Obecnie zajmuje trzecią pozycję za "Za dużym na bajki 3" oraz "Wiadomościami od Isabelle".

Tytuł jest dostępny na całym świecie. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiły się także recenzje zagranicznych krytyków.

"Kolory zła: Czerń" M. Makowski Netflix

Jonathon Wilson w krótkiej recenzji na Rotten Tomatoes zauważa, że "Kolory zła: Czerń" bardziej niż klasyczny kryminał przypomina studium miejscowej społeczności.

"To nie jest historia spod znaku: 'kto to zrobił?', ale raczej: 'kto o tym wiedział?'. Analiza współudziału, tchórzostwa i korupcji, która na każdym kroku podważa pojęcia prawdy i sprawiedliwości poprzez przyzwolenie" - napisał krytyk.

Film Adriana Panka może pochwalić się ogromnym sukcesem. W tygodniu od 8 do 14 czerwca 2026 roku "Kolory zła: Czerń" uplasował się na pierwszym miejscu w światowym rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych.

Produkcja została w tym czasie odtworzona ponad 14 mln razy, a widzowie spędzili na jej oglądaniu niemal 26 mln godzin.