Polski "Joker" robi furorę na Netflix. Bartosz Bielenia elektryzuje widzów

"Prime Time" w reżyserii Jakuba Piątka to jedna z tych produkcji, które nie pozwalają przejść obok siebie obojętnie. Film porównywany do światowych thrillerów psychologicznych opowiada historię Sebastiana, młodego mężczyzny, który w sylwestrową noc 1999 roku decyduje się wkroczyć z bronią do studia telewizyjnego. Nie domaga się pieniędzy, nie chce ucieczki, lecz czasu antenowego, by przekazać swoje przesłanie. To historia o buncie, desperacji i samotności w świecie, który nie daje przestrzeni jednostce.

Bartosz Bielenia w roli, która elektryzuje

Bartosz Bielenia, znany z "Bożego Ciała", ponownie udowadnia, że należy do czołówki polskich aktorów młodego pokolenia. Jego Sebastian to postać balansująca między desperacją a szaleństwem, pełna sprzeczności i emocji. Na ekranie partneruje mu Magdalena Popławska w roli prezenterki telewizyjnej, która zostaje zakładniczką w dramatycznym wydarzeniu. Ich duet buduje napięcie, które nie opuszcza widza aż do ostatnich minut seansu.

W filmie zobaczymy także Andrzeja Kłaka, Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik, Dobromira Dymeckiego, Cezarego Kosińskiego, Monikę Frajczyk i Juliusza Chrząstowskiego. Każdy z aktorów wnosi do historii autentyczność i sprawia, że opowieść Sebastiana nabiera dodatkowej głębi. To kino, które czerpie swoją siłę z zespołowej gry, gdzie każda rola jest dopracowana i potrzebna.

Premiera na Sundance i droga na Netflix

Światowa premiera "Prime Time" odbyła się 30 stycznia 2021 roku na prestiżowym Sundance Film Festival. Film został zakwalifikowany do konkursu World Cinema Dramatic, a po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserem i obsadą. Od tamtej pory produkcja Jakuba Piątka dostępna jest na platformie Netflix, trafiając do globalnej publiczności i zyskując grono nowych odbiorców.

Choć akcja rozgrywa się w przeddzień nowego milenium, opowieść wciąż brzmi aktualnie. "Prime Time" pokazuje pokolenie dorastające w latach 90., w czasie pełnym złudzeń i niepewności. Sebastian, wdzierając się do studia, nie walczy tylko o siebie - staje się symbolem jednostki, której nikt nie chce słuchać. To opowieść o systemie, który tłumi indywidualność, i o desperackim pragnieniu, by ktoś wreszcie usłyszał cichy, lecz dramatyczny głos.