"13 dni do wakacji": kolejny film w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego

W "13 dniach do wakacji" w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego ("W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Ostatnia wieczerza") weekendowa zabawa zamienia się w walkę o życie, gdy nieznany sprawca przejmuje kontrolę nad domowym systemem bezpieczeństwa. Sytuacja wymyka się spod kontroli, a kamera nie daje widzowi chwili wytchnienia. Film, inspirowany prawdziwymi historiami, powstał na podstawie scenariusza autorstwa Bartosza M. Kowalskiego, Mirelli Zaradkiewicz i Thora Magnussona. Opowiada o grupie nastolatków, których niewinna impreza staje się koszmarem - bez wyjścia, bez planu B, bez pomocy z zewnątrz.

W głównych rolach występują najzdolniejsi aktorzy młodego pokolenia: Katarzyna Gałązka, Antek Sztaba, Teodor Koziar, Julia Mika, Nicole Bogdanowicz, Hubert Łapacz, Borys Otawa, Olga Rayska, Bartek Deklewa.

Reżyser w rozmowie z Interią zaznaczył, że nie chce, by gatunek zdominował fabułę. "Konwencja '13 dni do wakacji' jest bardzo specyficzna, ale tematyka, której dotykamy… To nie jest film o zabójcy w masce. W jego sercu jest historia brata i siostry. Jakiejś przemilczanej traumy, która wisi między nimi" – stwierdził.

"13 dni do wakacji" zmierza na Netfliksa

Film "13 dni do wakacji" już 22 października trafi na Netfliksa.

