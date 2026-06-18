Od 17 czerwca na Netfliksie można oglądać nową odsłonę kultowej serii familijnej. "Za duży na bajki 3" znalazł się na szczycie rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów w Polsce w ostatnich dniach. Wyprzedza m.in. "Kolory zła: Czerń" oraz "Instynkt macierzyński".

Na Netfliksie dostępne są także pierwsza i druga część "Za duży na bajki".

"Za duży na bajki 3": rozrywka dla całej rodziny

Film "Za duży na bajki 3" w reżyserii Kristoffera Rusa pokazuje, co dzieje się, gdy dzieci próbują same radzić sobie z problemami, których nawet dorośli nie potrafią rozwiązać od ręki. Z humorem i czułością mówi o współczesnych wyzwaniach, z którymi mierzy się każdy z nas - od zagrożeń w sieci po trudne relacje w rodzinie.

Na ekranie ponownie oglądamy Macieja Karasia, Amelię Fijałkowską, Patryka Siemka, Karolinę Gruszkę, Dorotę Kolak i Pawła Domagałę. Pojawiają się również nowi bohaterowie - do obsady dołączył m.in. Borys Szyc.

"Po latach posuchy nastał bardzo dobry moment dla polskiego kina robionego z myślą o młodym widzu. Powstają atrakcyjne fabularnie i wizualnie produkcje, które jednocześnie promują dobre wartości i w nienachalny sposób prowokują do refleksji. Nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Jednym ze sztandarowych przykładów jest trylogia 'Za duży na bajki', a ostatnia część stanowi godną kontynuację dwóch poprzednich" - pisał Kuba Armata w recenzji dla Interii, oceniając film 8/10.