Polski film święci triumfy na Netfliksie. Tego tytułu nie można przegapić

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Słynna seria filmów familijnych doczekała się trzeciej części i obecnie jest ona numerem 1 na polskim Netfliksie. Ciepła opowieść o relacjach rodzinnych z gwiazdorską obsadą podbiła serca subskrybentów platformy.

Kobieta z rudymi włosami i mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych rozmawiają przy radiowozie policji.
"Za duży na bajki 3"materiały prasowe

Od 17 czerwca na Netfliksie można oglądać nową odsłonę kultowej serii familijnej. "Za duży na bajki 3" znalazł się na szczycie rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów w Polsce w ostatnich dniach. Wyprzedza m.in. "Kolory zła: Czerń" oraz "Instynkt macierzyński".

Na Netfliksie dostępne są także pierwsza i druga część "Za duży na bajki".

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Justyna Miś
Justyna Miś

"Za duży na bajki 3": rozrywka dla całej rodziny

Film "Za duży na bajki 3" w reżyserii Kristoffera Rusa pokazuje, co dzieje się, gdy dzieci próbują same radzić sobie z problemami, których nawet dorośli nie potrafią rozwiązać od ręki. Z humorem i czułością mówi o współczesnych wyzwaniach, z którymi mierzy się każdy z nas - od zagrożeń w sieci po trudne relacje w rodzinie.

Na ekranie ponownie oglądamy Macieja Karasia, Amelię Fijałkowską, Patryka Siemka, Karolinę Gruszkę, Dorotę Kolak i Pawła Domagałę. Pojawiają się również nowi bohaterowie - do obsady dołączył m.in. Borys Szyc.

"Po latach posuchy nastał bardzo dobry moment dla polskiego kina robionego z myślą o młodym widzu. Powstają atrakcyjne fabularnie i wizualnie produkcje, które jednocześnie promują dobre wartości i w nienachalny sposób prowokują do refleksji. Nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Jednym ze sztandarowych przykładów jest trylogia 'Za duży na bajki', a ostatnia część stanowi godną kontynuację dwóch poprzednich" - pisał Kuba Armata w recenzji dla Interii, oceniając film 8/10.

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