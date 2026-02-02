Polski film sci-fi przeszedł niezauważony. Teraz podbija streaming

"Droga Donikąd" z 2024 roku to historia o przemianie człowieka w obliczu skrajnych, postapokaliptycznych warunków.

"Droga Donikąd": o czym opowiada film?

"W opuszczonym świecie, gdzie liczy się tylko przetrwanie, samotny wędrowiec przemierza pustkowia. Zmagając się z poszarpanymi wspomnieniami przeszłości, spotyka nieznajomego, z którym dzieli się swoją przeszłością. Gdy czas traci znaczenie, a resztki człowieczeństwa wymykają się z rąk, podróż staje się walką nie tylko z otaczającą go pustką, ale także z własną duszą" - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

Za reżyserię odpowiada Amadeusz Kocan, który pracował nad scenariuszem z Arturem Belingiem i Natalią Dziadurą. Projekt powstał przede wszystkim z pasji, a praca wielu osób na planie miała charakter charytatywny. Podczas konferencji poświęconej filmowi Kocan ujawnił, że budżet wynosił około 218 tysięcy złotych, z czego większość kwoty przeznaczono na sprawy logistyczne i sprzęt.

"Bardzo wiele osób pracowało nad tym filmem charytatywnie. Gdyby nie ich zaangażowanie i poświęcenie, budżet musiałby być kilkakrotnie wyższy" - cytuje reżysera portal zielonagora.naszemiasto.pl.

Większość zdjęć do tej postapokaliptycznej produkcji zrealizowano w województwie lubuskim, a na ekranie można podziwiać klimatyczne lokacje, w tym bunkry czy opuszczoną bazę celną koło Międzyrzecza.

"To, co tam się dzieje, jest z pewną dozą prawdopodobieństwa. To świat zdewastowany, z niewielką ilością zasobów, gdzie relacje międzyludzkie są pełne napięcia" - dodał Artur Belling podczas wspomnianej konferencji.

W produkcji wystąpili m.in.: Karol Kopiec, Paweł Kaszkowiak, Monika Nowogrodzka.

"Droga Donikąd": polski film sci-fi podbija streaming

Film "Droga Donikąd" miał zaledwie kilka pokazów w kinach. Obecnie jednak można nadrobić produkcję w streamingu. Tytuł od kilku dni widnieje w bibliotece platformy Prime Video, gdzie cieszy się niemałym zainteresowaniem widowni. Obecnie zajmuje 7 miejsce w rankingu najchętniej oglądanych filmów w Polsce.

