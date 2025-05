"100 dni do matury": fabuła, obsada

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz… dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka.

W obsadzie filmu "100 dni do matury" znaleźli się: Małgorzata Foremniak, Piotr Głowacki, Jacek Koman oraz influencerzy, którzy po raz pierwszy pokazali się na dużym ekranie: Bartosz Laskowski (Świeży), Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi) i Patryk Lubaś (Qry). Za reżyserię odpowiada Mikołaj Piszczan.

"Choć do projektu Friza początkowo podchodziłam sceptycznie, cieszę się, że przyciąga on rzesze młodych ludzi, dla których być może będzie to zalążek do większego zainteresowania się kinem. I hej – to wcale nie jest nieudany film, jak wielu zapowiadało. Jeśli polskie produkcje młodzieżowe mają wyglądać w ten sposób, to ja jestem jak najbardziej na tak" - pisała Justyna Miś w recenzji dla Interii.

"100 dni do matury" wkrótce trafi na platformę streamingową

Na wielkim ekranie "100 dni do matury" zobaczyło ją już ponad milion osób. Wkrótce film będzie miał okazję trafić do jeszcze szerszej rzeszy odbiorów. "100 dni do matury" trafi 23 maja na platformę Prime Video, gdzie będzie dostępny w ramach abonamentu.