Polski film familijny porusza ważny temat. Wkrótce trafi na Netfliksa

"Za duży na bajki 3": uwielbiana seria familijna. Podbiła serca polskich widzów

Film "Za duży na bajki 3" w reżyserii Kristoffera Rusa pokazuje, co dzieje się, gdy dzieci próbują same radzić sobie z problemami, których nawet dorośli nie potrafią rozwiązać od ręki. Z humorem i czułością mówi o współczesnych wyzwaniach, z którymi mierzy się każdy z nas - od cyberprzemocy po trudne relacje w rodzinie.

Na ekranie ponownie zobaczymy Macieja Karasia, Amelię Fijałkowską, Patryka Siemka, Karolinę Gruszkę, Dorotę Kolak i Pawła Domagałę. Pojawią się również nowi bohaterowie - do obsady dołączył m.in. Borys Szyc.

Waldek ma dość - w domu chaos, w sieci drama, a jego gamingowy team się sypie. W emocjach robi coś głupiego - pisze złośliwy komentarz... i nieświadomie uruchamia lawinę hejtu, która uderza w jedną z najbliższych mu osób - Delfinę. Przygnieciony ciężarem własnego błędu, Waldi nie potrafi przyznać się ani Staszkowi, ani rodzinie, że to on zapoczątkował łańcuch nienawiści. Ale kiedy sytuacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu Delfiny, chłopak wie, że musi działać i staje do walki - nie tylko z hejterami, ale i własnym strachem. Czy Waldek znajdzie odwagę, by przyznać się do winy? Czy uda mu się uratować przyjaźń? I czy naprawdę jeden komentarz w sieci może zniszczyć komuś życie?

"Za duży na bajki 3": kiedy premiera w streamingu?

"Za duży na bajki 3" pojawi się na platformie Netflix już 17 czerwca!

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