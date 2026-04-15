Polska superprodukcja w końcu na streamingu. Od miesięcy na to czekaliśmy

"Dziki": O filmie

Film "Dziki" w reżyserii Macieja Kawulskiego to widowiskowa, pełna rozmachu produkcja osadzona w XVII-wiecznych Karpatach, gdzie historia przenika się z mitem, a człowiek zderza się z pierwotną siłą natury.

W centrum opowieści znajduje się półdziki, niemy wojownik wychowany z dala od cywilizacji. Jego los splata się z bezwzględnym inkwizytorem, co uruchamia lawinę wydarzeń, prowadzących do walki o przetrwanie, wolność i rodzącą się tożsamość. Na tle surowych, majestatycznych gór rozgrywa się opowieść o świecie, w którym emocje są instynktowne, a porządek dopiero się kształtuje.

Film "Dziki" można odczytywać jako prequel legendy o Janosiku - historię momentu, w którym rodzi się mit. To opowieść o rzeczywistości na granicy cywilizacji i dzikości, gdzie prawo jeszcze nie istnieje, a siła natury wyznacza granice ludzkiego losu.

Produkcja została zrealizowana z wykorzystaniem kamery ARRI ALEXA 65, co pozwoliło uchwycić zarówno monumentalne krajobrazy Karpat, jak i subtelne emocje bohaterów. Zdjęcia powstawały w wymagających, wysokogórskich warunkach, co przekłada się na autentyczność i wizualną intensywność filmu.

W rolach głównych wystąpili w filmie Tomasz Włosok oraz Sebastian Fabijański. Partnerują im: Zofia Jastrzębska, Sebastian Dela, Maciej Kosiacki, Leszek Lichota, Agata Buzek i Mateusz Więcławek.

Za reżyserię odpowiada Maciej Kawulski, który wspólnie z Rafałem Lipskim napisał również scenariusz.

"Dziki": Premiera na streamingu

Od 15 kwietnia film "Dziki" jest dostępny za opłatą w CANALVOD - wypożyczalni filmów w serwisie streamingowym CANAL+.