"Dalej jazda 2": Polacy pokochali tę komedię. O czym opowiada druga odsłona?

Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części "Dalej jazda" aby... wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń - od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.

"Dalej jazda 2" jest dowodem na to, że dobra kontynuacja nie powtarza schematów, ale rozwija świat i bohaterów w sposób szczery i angażujący. To film, który mówi: życie się nie kończy, ono po prostu jedzie dalej. Czasem szybciej, czasem pod górkę, ale zawsze z emocjami, które warto przeżyć razem.

W drugiej części na ekran powracają uwielbiani bohaterowie, a wraz z nimi imponująca obsada: Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Mariusz Drężek, Anita Sokołowska, Julia Wieniawa, Bartłomiej Firlet i Wiktor Zborowski. W filmie nie zabraknie też występów gwiazd, takich jak Cezary Pazura, Anna Szymańczyk, Maria Winiarska, Sebastian Stankiewicz czy Bohdan Łazuka.

"Dalej jazda 2" w streamingu. Gdzie można obejrzeć kontynuację hitu?

Film, który zgromadził w kinach prawie pół miliona widzów, jest już dostępny w streamingu. "Dalej jazda 2" znaleźć można na platformie Prime Video.

