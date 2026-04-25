Polska komedia skradła serca widzów. Kontynuacja hitu już w streamingu

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

"Dalej jazda 2" to pełna humoru i wzruszeń historia o miłości, rodzinie i życiowych zmianach, które potrafią zaskoczyć wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. Kontynuacja polskiego hitu od niedawna jest dostępna w streamingu, bez żadnych dodatkowych opłat. To wyjątkowa propozycja filmowa, która zadowoli zarówno starszego, jak i młodszego widza.

Dwie kobiety podczas przygotowań do ślubu. Jedna w białej sukni, druga pomaga w stylizacji
Małgorzata Rożniatowska i Julia Wieniawa w filmie "Dalej jazda 2"materiały prasowe

"Dalej jazda 2": Polacy pokochali tę komedię. O czym opowiada druga odsłona?

Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części "Dalej jazda" aby... wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń - od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.

Zobacz również:

Kadr z filmu Petera Weira "Stowarzyszenie umarłych poetów" / Timeless Film Festival Warsaw
Kultowe filmy

Niewiarygodne, kto miał zagrać Keatinga. Ta zmiana uratowała film

"Dalej jazda 2" jest dowodem na to, że dobra kontynuacja nie powtarza schematów, ale rozwija świat i bohaterów w sposób szczery i angażujący. To film, który mówi: życie się nie kończy, ono po prostu jedzie dalej. Czasem szybciej, czasem pod górkę, ale zawsze z emocjami, które warto przeżyć razem.

W drugiej części na ekran powracają uwielbiani bohaterowie, a wraz z nimi imponująca obsada: Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Mariusz Drężek, Anita Sokołowska, Julia Wieniawa, Bartłomiej Firlet i Wiktor Zborowski. W filmie nie zabraknie też występów gwiazd, takich jak Cezary Pazura, Anna Szymańczyk, Maria Winiarska, Sebastian Stankiewicz czy Bohdan Łazuka.

"Dalej jazda 2" w streamingu. Gdzie można obejrzeć kontynuację hitu?

Film, który zgromadził w kinach prawie pół miliona widzów, jest już dostępny w streamingu. "Dalej jazda 2" znaleźć można na platformie Prime Video.

Zobacz też:

Ponad 70 ról, ponad 30 nagród, pięć żon. Wybitny polski aktor ma 80 lat

"Dalej jazda 2". "Ten film otula serca"Jakub IzdebskiINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze