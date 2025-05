Polska komedia podbiła serca widzów. Wkrótce zobaczysz ją bez wychodzenia z domu

"Misie": czarująca komedia z gwiazdorską obsadą

"Misie" to pogodna komedia o współczesnych związkach i, niezależnym od czasów, poszukiwaniu prawdziwej miłości. Film bierze na warsztat mężczyzn, którzy lubią życie "bez zobowiązań". Robi to jednak bez zbędnego patosu, a z poczuciem humoru i ogromnym dystansem.

Tytułowe misie to faceci, którzy bardziej przypominają wiecznych chłopców, niż dojrzałych partnerów. W rolach zbuntowanych, czasami narcystycznych lub pogubionych życiowo mężczyzn zobaczyć można m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Przemysława Bluszcza, Wojciecha Solarza, Sebastiana Karpiel-Bułeckę, Karola Osentowskiego czy Pawła Koślika. Ich honor próbują uratować bohaterowie grani przez Karola Dziuba, Sebastiana Stankiewicza i Mateusza Rusina. Cztery przyjaciółki grane przez Małgorzatę Mikołajczak, Paulinę Gałązkę, Monikę Mariotti i Monikę Pikułę staną przed życiowymi dylematami i odpowiedzią na pytanie - czy fajni faceci faktycznie istnieją, czy są już tylko legendą?

Za scenariusz odpowiadał duet Agnieszka Porzezińska i Iwona Strzałka. Reżyserią produkcji zajął się Mariusz Malec.

Psychoterapeuta Robert Rutkowski po zapoznaniu się z produkcją podczas kinowej premiery uznał ją za odprężającą i dowcipną. Z powodu jej przesłania, wywoływanych po seansie refleksji i ciepła bijącego z opowieści zaliczył "Misie" do filmów terapeutycznych: "Ja na tym filmie autentycznie odpocząłem, świetnie się zrelaksowałem. Nie tylko moją uwagę przykuł brak obsceny i toporności, ale też całkowite zrezygnowanie z odniesień do polityki, dowcipny scenariusz, dobra muzyka i najpiękniejsze ujęcia mojej ukochanej Warszawy, jakie w życiu widziałem w filmie. To kolejny film, cieszę się, że tym razem polski, który zaliczam do nurtu tzw. kina terapeutycznego. Numerem jeden z tej listy do tej pory jest dla mnie 'Pod słońcem Toskanii' z 2003 roku. To takie kino, po którym się uśmiechamy i wypełniamy pięknym przesłaniem autorów, aktualnym na szczęście nieustannie, że nie ma nic ważniejszego w naszym życiu jak miłość".

"Misie" w streamingu: gdzie i od kiedy można obejrzeć film?

Produkcja "Misie" już od 21 maja będzie dostępna w bibliotece Netfliksa!

