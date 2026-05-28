Dziś widzowie Polsatu będą mogli zobaczyć lekką komedię romantyczną z gwiazdorską obsadą. Julia Roberts i George Clooney ponownie łączą siły w filmie "Bilet do raju" w reżyserii Ol Parkera.

"Bilet do raju": uwielbiani aktorzy znów razem na ekranie

David (George Clooney) i Georgia (Julia Roberts) są po rozwodzie i nie potrafią się ze sobą dogadać. Ich córka Lily (Kaitlyn Dever) podczas wakacji na Bali poznaje lokalnego farmera Gede i niespodziewanie decyduje się na ślub. Rodzice, przekonani, że powtarza ich własne błędy sprzed lat, postanawiają wspólnie wyruszyć w podróż, by zatrzymać ceremonię.

Na miejscu szybko okazuje się, że ich plan "ratowania" córki zamienia się w serię zabawnych sytuacji, nieporozumień i prób wzajemnego sabotowania się, mimo że muszą działać razem.

Clooney w jednym z wywiadów wyjawił, że scenariusz "Biletu do raju" powstał z myślą o nim i Roberts.

"Od razu wiedziałem, że to role skrojone pod nas, nawet bohaterowie początkowo nosili imiona inspirowane naszymi: Georgia i Julia. Nie robiłem komedii romantycznej od bardzo dawna i nigdy nie odniosłem na tym polu takich sukcesów jak Julia. Ale przeczytałem scenariusz i spodobała mi się ta historia. Stwierdziłem więc, że jeśli ona się na to pisze, to ja również, bo to może być naprawdę zabawna produkcja" - powiedział aktor.

Roberts nie pozostała mu dłużna i przyznała, że tylko z nim mogła stworzyć tak udany duet. "Ten film ma sens głównie dzięki naszej chemii" - podkreśliła.

Za reżyserię odpowiada Ol Parker, znany m.in. z "Mamma Mia! Here We Go Again" oraz "Hotel Marigold". Produkcja korzysta też z dobrze znanej chemii między Roberts i Clooneyem, którzy wcześniej wystąpili razem m.in. w serii "Ocean's".

"Bilet do raju" dzisiaj w telewizji. Gdzie i kiedy oglądać?

Film "Bilet do raju" zostanie dzisiaj, 28 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 21:50.