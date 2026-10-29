Polacy zarwą nockę. 5 nieoczywistych komedii na Netfliksie

1. "Glass Onion: Film z serii Na noże" (2022). Błyskotliwa satyra z Danielem Craigiem

Detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig) trafia na prywatną grecką wyspę, gdzie ekscentryczny miliarder organizuje spotkanie ze znajomymi. Wśród zaproszonych są ludzie sukcesu, którzy uwielbiają podkreślać swoją wyjątkowość. Szybko okazuje się jednak, że nie wszyscy są tak błyskotliwi, za jakich się uważają.

Rian Johnson stworzył film, w którym zagadka jest równie ważna jak satyra na współczesne elity. Dialogi są pełne ironii, postacie znakomicie napisane, a historia regularnie zaskakuje.

Daniel Craig w filmie "Glass Onion" materiały prasowe

2. "Jay Kelly" (2025). George Clooney i Adam Sandler w nieoczywistym duecie

Wielka gwiazda Hollywood wyrusza w podróż po Europie w towarzystwie swojego menedżera. Z pozoru wszystko wygląda jak kolejne zawodowe przedsięwzięcie, jednak z czasem wyprawa skłania bohatera do przyjrzenia się własnemu życiu.

George Clooney wciela się w tytułowego aktora, a Adam Sandler gra jego wieloletniego menedżera. Reżyser Noah Baumbach z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru przygląda się sławie, przemijaniu i relacjom, które łatwo zaniedbać w pogoni za sukcesem.

To komediodramat, który bardziej rozbawia trafnymi obserwacjami niż tradycyjnymi gagami. Idealny dla miłośników kina o kulisach show-biznesu.

3. "Opowieści o rodzinie Meyerowitz" (2017). Adam Sandler w zupełnie innym wydaniu

Rodzinne spotkania potrafią wydobyć na światło dzienne pretensje, o których przez lata nikt nie chciał rozmawiać. Przekonuje się o tym rodzeństwo Meyerowitzów, które musi ponownie zmierzyć się z trudnym charakterem swojego ojca, nowojorskiego artysty.

W obsadzie znaleźli się Adam Sandler, Ben Stiller i Dustin Hoffman. Szczególnie zaskakuje Sandler, pokazujący tu znacznie bardziej subtelne aktorskie oblicze niż w swoich najpopularniejszych komediach.

Film Noah Baumbacha pełen jest niezręcznych rozmów, rodzinnej rywalizacji i świetnie napisanych dialogów. Humor wynika tu z zachowań bohaterów, które momentami są aż nazbyt znajome.

4. "Nie patrz w górę" (2021). Leonardo DiCaprio w komedii o współczesnym świecie

Dwoje astronomów odkrywa, że w kierunku Ziemi zmierza kometa. Próbują ostrzec społeczeństwo, ale szybko przekonują się, że znacznie łatwiej zainteresować ludzi sensacją niż poważną informacją.

Adam McKay stworzył bezkompromisową satyrę na media, internetową popularność i współczesną komunikację. W filmie występują Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep i Cate Blanchett.

Nie jest to komedia, która zawsze wywołuje beztroski śmiech. Jej największą siłą jest umiejętność pokazania absurdów codzienności w sposób jednocześnie zabawny i niepokojąco trafny.

Meryl Streep i Jennnifer Lawrence z scenie z filmu "Nie patrz w górę" NIKO TAVERNISE/NETFLIX materiały prasowe

5. "Wyspa Róży" (2020). Włoska komedia oparta na niezwykłej historii

Włoski inżynier Giorgio Rosa ma dość życia według cudzych zasad. Postanawia więc zrealizować niezwykły pomysł: buduje platformę na morzu, niedaleko włoskiego wybrzeża, i tworzy na niej własną mikronację.

Brzmi jak scenariusz absurdalnej komedii, ale film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami z lat 60.

Elio Germano znakomicie wciela się w ekscentrycznego idealistę, którego determinacja wprawia otoczenie w osłupienie.



