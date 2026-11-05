Polacy pokochali tę komedię. Teraz można ją obejrzeć w domu

"Teściowie 3": gdzie obejrzeć? Netflix, HBO Max, Player i CANAL+

Trzecia część popularnej polskiej komedii jest dostępna w streamingu. Według aktualnych katalogów VOD film można znaleźć na czterech platformach: Netflix, HBO Max, Player oraz CANAL+.

Warto jednak zwrócić uwagę na sposób dostępu. W zależności od serwisu "Teściowie 3" mogą być dostępni w ramach abonamentu lub jako osobny tytuł do wypożyczenia. Przed seansem najlepiej sprawdzić warunki konkretnej oferty.

Kiedy "Teściowie 3" trafili na Netflix i HBO Max?

Film zadebiutował w polskich kinach 12 września 2025 roku. Już trzy miesiące później, 12 grudnia, pojawił się w wypożyczalni Playera.

Kolejnym etapem była premiera na HBO Max, która odbyła się 16 stycznia 2026 roku. Z kolei na początku maja produkcja dołączyła do polskiej biblioteki Netfliksa.

Dzięki temu widzowie nie muszą już czekać na emisję telewizyjną. Film trwa około 90 minut, więc sprawdzi się jako propozycja na wieczorny seans.

O czym są "Teściowie 3"? Rodzinna uroczystość wymyka się spod kontroli

W trzeciej odsłonie serii bohaterowie ponownie spotykają się przy okazji rodzinnej uroczystości. Tym razem Wanda i Tadeusz organizują chrzciny w ośrodku na prowincji. Na miejsce przyjeżdża Małgorzata z przyjaciółką Grażyną, a także Andrzej, który wraca z Australii w nowym towarzystwie.

Spokojne spotkanie szybko zamienia się w ciąg nieporozumień. Dawne urazy i skomplikowane relacje wychodzą na pierwszy plan, a bohaterowie po raz kolejny udowadniają, że nawet najbardziej uroczyste okazje potrafią doprowadzić ich do kłótni.

W głównych rolach powracają Izabela Kuna, Adam Woronowicz, Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński. Do obsady dołączyli między innymi Magdalena Popławska i Wojciech Mecwaldowski.

Za kamerą ponownie stanął Jakub Michalczuk, reżyser pierwszej części, a scenariusz napisał Marek Modzelewski.



