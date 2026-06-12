"Prawdziwy ból" kilka dni temu trafił na HBO Max. Akcja filmu w reżyserii Jessego Eisenberga rozgrywa się w Polsce. Obecnie to najpopularniejszy tytuł na platformie. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingu TOP 10 najchętniej oglądanych filmów w Polsce. Wyprzedza m.in. "Abigail", "Nasienie świętej figi" oraz serię "Faceci w czerni".

"Prawdziwy ból": list miłosny do Polski

"Prawdziwy ból" to historia kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

Kieran Culkin za swoją rolę otrzymał Oscara oraz Złotego Globa w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy.

Reżyser, scenarzysta i odtwórca głównej roli, Jesse Eisenberg, zatrudnił do realizacji swojej produkcji uznanych fachowców z Polski. W pracach uczestniczyli między innymi Michał Dymek (zdjęcia), Małgorzata Fudala (kostiumy), Olga Nejbauer (charakteryzacja) i Ewa Puszczyńska (produkcja).

"Ten film jest listem miłosnym do Polski"- przyznał Eisenberg. Jednym z powodów, dla których podjął się tego projektu jest fakt, że ma polskie korzenie. Pradziadkowie aktora pochodzili z naszego kraju.