Pola Raksa zagrała zupełnie inną kobietę. Daleko jej było do Marusi

Pola Raksa zdobyła ogromną popularność dzięki roli Marusi Ogoniok w "Czterech pancernych i psie". Wizerunek pięknej, subtelnej bohaterki przylgnął do niej tak mocno, że z czasem zaczął przesłaniać pozostałe dokonania aktorskie.

Tymczasem w 1979 roku wystąpiła w "Arii dla atlety", pełnometrażowym debiucie reżyserskim Filipa Bajona. Wcieliła się w Cecylię, wyrafinowaną i egzaltowaną kobietę, która zostaje żoną słynnego zapaśnika Władysława Góralewicza, granego przez Krzysztofa Majchrzaka.

To rola daleka od tej, z którą najczęściej kojarzą ją widzowie. Zamiast romantycznej dziewczyny Raksa stworzyła postać wpisującą się w dekadencki świat europejskich salonów przełomu XIX i XX wieku.

"Aria dla atlety" była wielkim sukcesem. W obsadzie same gwiazdy

Film opowiada historię Władysława Góralewicza, chłopaka z galicyjskiej wsi, który rozpoczyna karierę w prowincjonalnym cyrku, a z czasem staje się sławnym atletą. Jego droga prowadzi przez europejskie sceny i salony, gdzie świat widowisk sportowych spotyka się z operą oraz sztuką.

Obok Raksy i Majchrzaka wystąpili między innymi Roman Wilhelmi, Wojciech Pszoniak i Bogusz Bilewski.

Produkcja przyniosła Filipowi Bajonowi nagrodę za debiut reżyserski na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku w 1979 roku. Doceniono również zdjęcia Jerzego Zielińskiego, a Krzysztof Majchrzak otrzymał za swoją kreację Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.

Film z Polą Raksą ponownie zwraca uwagę. Pojawił się w zestawieniu VOD

Jest nowy powód, by przypomnieć tę mniej znaną rolę aktorki. Film "Aria dla atlety" został właśnie dodany do oferty Ninateki.

To okazja, by spojrzeć na dorobek Poli Raksy poza jej najsłynniejszą serialową kreacją. Aktorka występowała przecież również w "Popiołach" Andrzeja Wajdy, "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa czy "Przygodzie z piosenką" Stanisława Barei.

W latach 90. wycofała się z aktorstwa i zajęła się modą. "Aria dla atlety" pozostaje jednym z przykładów tego, jak różnorodne postacie potrafiła tworzyć, zanim zdecydowała się zakończyć karierę przed kamerą.