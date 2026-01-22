Na początku zeszłego roku w Netfliksie zadebiutowała komedia romantyczna "Nic na siłę". Opowiadała o szefowej kuchni Oliwii, zwabionej podstępem na wieś, aby ratować gospodarstwo babci, gdzie zakochuje się przystojnym rolniku, który skrywa pewien sekret. W główne role wcielili się w produkcji Anna Szymańczyk oraz Mateusz Janicki.

W kwietniu ofertę streamingowego giganta wzbogaci jej kontynuacja zatytułowana "Podlasie". Film opowie o sile lokalnej wspólnoty, która pokazuje, że w obliczu tarapatów nikt nie mierzy się z przeciwnościami losu w pojedynkę.

W główne role ponownie wcielą się Anna Seniuk, Artur Barciś, Anna Szymańczyk oraz Mateusz Janicki. W filmie wystąpią również: Filip Gurłacz, Cezary Żak, Paweł Koślik, Piotr Rogucki, Wiktor Zborowski i Joanna Trzepiecińska.

Film reżyseruje Łukasz Kośmicki na podstawie scenariusza, którego autorkami są Katarzyna Golenia i Katarzyna Frankowska.

"Podlasie": Fabuła filmu

Podlasie to ciepła komedia o miłości, rodzinie i wspólnocie. W dniu ślubu Haliny i Jana problemy finansowe seniorki stawiają uroczystość pod znakiem zapytania.

Zżyta lokalna społeczność jednoczy siły, wykorzystując sprytne, choć ryzykowne pomysły, by wspomóc Halinę, zamieniając codzienne potknięcia we wspólne przygody i udowadniając, że w małej podlaskiej miejscowości największą siłą są solidarność, przyjaźń i poczucie humoru.