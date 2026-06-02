"Biurowy romans": komedia romantyczna Netfliksa już wzbudza wiele emocji. Za scenariusz odpowiada ekipa "Teda Lasso"

Akcja nowego filmu Netfliksa skupia się na losach Jackie Cruz, prezeski renomowanej firmy, która ściśle przestrzega obowiązujących zasad. Wszystko zmienia się, gdy do biura wkracza Daniel Blanchflower, nowy prawnik, z którym od teraz będzie musiała współpracować. Wszystkie dotychczasowe reguły i przekonania zostaną wystawione na próbę.

W głównych rolach zobaczymy Jennifer Lopez ("Ślicznotki") oraz nagrodzonego Emmy Bretta Goldsteina ("Ted Lasso"). W obsadzie pojawią się również takie gwiazdy, jak W obsadzie znalazły się również Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford i Edward James Olmos.

Za reżyserię odpowiada Ol Parker, twórca głośnego musicalu "Mamma Mia! Here We Go Again". Scenariuszem natomiast zajął się współtwórca "Teda Lasso" Joe Kelly oraz występujący w produkcji Goldstein.

"Biurowy romans": szykuje się nowy hit? Premiera na dniach

"Biurowy romans" zapowiadany jest jako lekka komedia romantyczna, ale przeznaczona dla starszej widowni, której znudziła się już ugrzeczniona wersja gatunku. W produkcji znajdzie się bowiem kilka zmysłowych akcentów, a udział uznanych twórców daje nadzieję, że zostaną one przedstawione w niebanalny, wciągający sposób.

Film trafi na Netfliksa już 5 czerwca!

