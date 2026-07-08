"Nikt": jedna z najlepszych ról Boba Odenkirka

"Nikt" zdobył serca publiczności i krytyków. Dynamiczne sceny, mocne aktorstwo oraz doskonała reżyseria sprawiają, że to wyjątkowa propozycja dla miłośników kina akcji.

Zdobywca nagrody Emmy Bob Odenkirk ("Zadzwoń do Saula") wciela się w postać niedocenianego i pomijanego ojca i męża, który doprowadzony do ostateczności diametralnie się zmienia. Co ciekawe, aktor wyznał, że zawdzięcza tej roli swoje życie. Fizyczny trening, jaki przeszedł przed pracami na planie, pozwolił mu przeżyć atak serca, do którego doszło w 2021 roku. Film doczekał się w kontynuacji, "Nikt 2", która zebrała równie pochlebne opinie.

Hutch Mansell (w tej roli Odenkirk) wiedzie zwyczajne życie, jego małżeństwo z Beccą (Connie Nielsen) miewa kryzysy, wspólnie wychowują dwójkę dzieci - Blake'a (Gage Munroe) i Abby (Paisley Cadorath). On zarabia na ich utrzymanie skromną pracą biurową. Pewnej nocy złodzieje włamują się do jego domu i grożą im bronią. Hutch nie podejmuje walki, ustępuje i pozwala im odejść. Wszyscy widzą Hutcha jako porażkę, a on odmawia obrony siebie lub swojej rodziny, mając nadzieję biernością zapobiec poważnej przemocy. Jego nastoletni syn, Blake jest nim rozczarowany, a żona nim gardzi. Nikt nie podejrzewa, że następstwa tego incydentu przeleją czarę goryczy w umyśle Hutcha, wyzwolą uśpione instynkty i w gniewie popchają go na brutalną ścieżkę, która ujawni mroczne sekrety i zabójcze umiejętności. Gdy wkrótce potem Hutch znów będzie musiał chronić swoją rodzinę przed niebezpiecznym przeciwnikiem (Aleksiej Serebryakow), tym razem upewni się, że już nigdy nie będzie niedoceniany jako nikt.

Najlepsze filmy akcji na Prime Video: "Przymierze" Guya Ritchiego

"Przymierze" ("The Covenan") to film w reżyserii Guya Ritchiego, który znacznie różni się od jego dotychczasowych dzieł. Historia skupia się na tłumaczu, który podczas wojny w Afganistanie ryzykuje własnym życiem, by uratować rannego sierżanta i przewieźć go w bezpieczne miejsce.

W roli głównej wystąpił Jake Gyllenhaal. Partnerują mu m.in. Dar Salim, Alexander Ludwig, Antony Starr oraz Emily Beecham. Został przyjęty bardzo pozytywnie przez publiczność. Szczególnie chwalono grę aktorską Gyllenhaala oraz głębię moralną. Produkcję zachwalał w recenzji dla Interii Łukasz Adamski, pisząc: "'Przymierze' jest więc pełne empatii i humanizmu, co czyni go najdojrzalszym emocjonalnie filmem w dorobku Ritchiego".

Film nie opowiada jednej konkretnej prawdziwej historii, ale jest inspirowany setkami realnych przypadków afgańskich tłumaczy, którzy po wycofaniu wojsk USA znaleźli się w niebezpieczeństwie.

"90 minut do wolności": Chris Pratt kontra sztuczna inteligencja

"90 minut do wolności" ("Mercy") to historia detektywa Chrisa Ravena, który staje przed sądem oskarżony o zabójstwo swojej żony. Wyrok wydaje cyfrowy sąd, sztuczna inteligencja, której bohater jeszcze niedawno był gorącym zwolennikiem. Bohater ma tylko 90 minut, by przekonać ją o swej niewinności. Z pomocą udostępnianych przez nią materiałów próbuje rozwikłać sprawę i odnaleźć prawdziwego sprawcę.

W głównej roli oglądamy Chrisa Pratta. W filmie wystąpiły także Rebecca Ferguson i Annabelle Wallis. Za kamerą stanął Timur Bekmambetov, twórca "Straży nocnej" i "Wanted - Ściganych". Scenariusz napisał Marco Van Belle.

Chris Pratt w filmie "90 minut do wolności" UIP materiały prasowe

"Film Bekmambetova stawia pytania o niebezpieczeństwo w bezkrytycznym zaufaniu AI i pokazuje, że ofiarami padają jej twórcy (policjant walczący z systemem, którego wcześniej bronił, to zresztą kopia 1:1 filmu Spielberga), ale te wszystkie kwestie są naskórkowe i wtórne. Widzimy, jak całe Los Angeles jest połączone w jeden system inwigilacji (kamery na ulicach, smartfony, komputery), który jest udostępniony Ravenowi, by udowodnił swoją niewinność. Czy to jednak jeszcze przyszłość czy już teraźniejszość?" - pisał w recenzji Interii Łukasz Adamski.

"Mechanik: Prawo zemsty": Jason Statham w formie

Arthur Bishop (Jason Statham) jest wysoce wykwalifikowanym "mechanikiem" - specem od brudnej roboty, perfekcyjnie eliminującym wyznaczone cele. Ma wyjątkowe umiejętności oraz żelazne zasady. Kiedy zamordowany zostaje jego mentor Harry (Donald Sutherland), Arthur sam sobie wyznacza kolejne zlecenie. Odpowiedzialni za śmierć przyjaciela muszą zginąć. Niespodziewanie zyskuje on partnera w osobie syna Harry'ego, Steve'a (Ben Foster). Chłopak pragnie zemsty, chce też, aby Arthur nauczył go zawodu. Opanowany, zimny mechanik i jego impulsywny niedoświadczony uczeń - nie wróży to łatwej współpracy.

"Sojusznicy": film akcji z polskim akcentem

Publiczna rywalizacja premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta USA wymyka się spod kontroli i sprawia, że kraje stają się celem nieprzyjaciela. Od teraz będą musieli połączyć siły, by uratować kraje. W misji pomoże im zdolna agentka MI6.

W głównych rolach wystąpili Idris Elba, John Cena i Priyanka Chopra Jonas. Na ekranie partnerują im Carla Gugino, Jack Quaid, Stephen Root, Sarah Niles, Richard Coyle i Paddy Considine.

W produkcji pojawił się nawet polski akcent! W pewnym momencie bohaterowie trafiają do Warszawy. Niestety, już na pierwszy rzut oka każdy Polak wypatrzy, że stolicę zagrało zupełnie inne miasto. Twórcy "Sojuszników" zdecydowali się zastąpić Warszawę... serbskim Belgradem, a pałac Kultury i Nauki dokleili przy pomocy komputerowych narzędzi.

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