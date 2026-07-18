Pełen napięcia i tajemnic thriller. Już pierwszy zwiastun wbija w fotel

"Biegaczka": pełen napięcia thriller z Gal Gadot

"Biegaczka" to najnowszy film zrealizowany przez Prime Video. Z zapowiedzi wynika, że produkcja jest trzymającym w napięciu thrillerem psychologicznym. Jego akcja rozgrywa się w tętniącym życiem labiryncie londyńskich ulic.

"Maia Marten (Gal Gadot) zbudowała swoje życie na umiejętności bycia zawsze o krok przed innymi. Jest bystrą, zaradną i niezwykle skuteczną prawniczką, należącą do ścisłej czołówki londyńskiego świata prawa. Podczas porannego biegu jeden telefon wywraca życie Mai do góry nogami: jej syn zostaje porwany.

Warunki jego uwolnienia są proste i bezlitosne - nie może się zatrzymywać, musi wykonywać każde polecenie i nikomu o niczym nie mówić. Zmuszona do biegu przez miasto i podporządkowania się serii złowrogich poleceń, Maia staje przed niemożliwym pytaniem: jak daleko posunie się, by sprowadzić syna do domu?" - czytamy w informacji prasowej.

"Biegaczka": obsada filmu Prime Video

W główną rolę wciela się Gal Gadot, aktorka znana z "Wonder Woman", "Czerwonej noty" i "Śnieżki". Na ekranie partnerują jej Damian Lewis ("Billions", "Homeland", "Kompania braci"), Rory Wilmot ("Niewybrani") oraz Alfred Enoch, którego ostatnio oglądaliśmy w serialu "O krok za daleko".

Prime udostępnił już zwiastun produkcji, który możecie obejrzeć tutaj, oraz pierwsze zdjęcia z pełnego napięcia thrillera.

"Biegaczka": kiedy i gdzie oglądać?

Premiera filmu na Prime Video została zaplanowana na 2 września.

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