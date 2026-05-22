"Panna młoda!": kinowa porażka już dostępna na streamingu. Gdzie oglądać?

"Narzeczona Frankensteina" - doceniany sequel

Film "Narzeczona Frankensteina" z 1935 roku to kontynuacja produkcji z 1931 roku, w którym widzowie poznali historię doktora Frankensteina. Wprowadził do opowieści postać szalonego naukowca, doktora Pretoriusa, który powołuje do życia jego żeński odpowiednik monstrum Frankensteina. "Narzeczona Frankensteina" uważana jest za jeden z najlepszych sequeli w historii kina. Fani horroru cenią ten film wyżej niż pierwowzór, wskazując na znaczną poprawę jakości w stosunku do oryginału.

Maggie Gyllenhaal, znana głównie jako aktorka, ale od niedawna również reżyserka "Córki", postanowiła odtworzyć historię narzeczonej w zupełnie nowym wydaniu.

"Panna młoda!": Christian Bale i Jessie Buckley gwiazdami filmu

W główne role w remake'u wcielili się Christian Bale, dla którego była to kolejna szansa na spektakularną ekranową transformację, oraz Jessie Buckley, po raz kolejny współpracująca z Gyllenhaal. Na ekranie pojawiają się także: Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, John Magaro, Julianne Hough, Annette Bening i Jake Gyllenhaal.

W filmie samotne monstrum udaje się w latach 30. XX wieku do Chicago, by prosić wybitną badaczkę o stworzenie mu towarzyszki. Wspólnie ożywiają młodą kobietę, jednak następstwa tego czynu okazują się być przerażające. Zobacz zwiastun filmu "Panna młoda!"

Nowy film Maggie Gyllenhaal już dostępny na HBO Max

Dobra wiadomość dla tych, którzy nie zdążyli wybrać się na seans w kinie jest taka, że film już od dzisiaj, czyli 22 maja, dostępny jest na streamingu. Można go obejrzeć w ramach abonamentu HBO Max.

Może dzięki premierze na VOD film Gyllenhaal przeżyje drugie życie? W kinach nie cieszył się dużą popularnością. Mimo działań marketingowych przyciągnął do kin dużo mniej widzów niż się spodziewano. Przy budżecie 80 mln dolarów zarobił jedynie 23 mln dolarów.

