"To skomplikowane"

Film "To skomplikowane" ukazał się w 2009 roku. Jest dziełem autorstwa Nancy Meyers, reżyserki takich hitów jak "Lepiej późno niż później" i "Holiday". To pełna humoru i lekkości komedia romantyczna, która umili chodny jesienny wieczór.

Jane Adler (w tej roli Meryl Streep) jest matką trójki dorosłych dzieci i właścicielką dobrze prosperującego lokalu w Santa Barbara. Po prawie dziesięciu latach od rozwodu zaczyna na nowo układać przyjacielskie relacje z byłym mężem, adwokatem Jakiem (Alec Baldwin). Jednak to, co początkowo wydaje się niewinną kolacją we dwoje, przeradza się w sentymentalny i pełen namiętności romans, w którym Jane staje się "tą drugą", gdy Jake związany jest z młodszą Agness (Lake Bell). Do tej skomplikowanej sytuacji dołącza Adam (Steve Martin), architekt zatrudniony przez Jane do remontu kuchni, który z czasem zbliża się do niej nie tylko zawodowo.

Reklama

"Pokojówka na Manhattanie"

"Pokojówka na Manhattanie" to komedia romantyczna z 2002 roku w reżyserii Wayne’a Wanga. To jeden z najpopularniejszych tytułów z Jennifer Lopez w roli głównej z lat 2000. "Pokojówka" określana jest jako lekka komedia, idealna na poprawę nastroju.

Zmagająca się z codziennymi trudnościami Marisa Ventura (Jennifer Lopez) pracuje jako pokojówka w luksusowym hotelu na Manhattanie - Beresford Hotel. Pewnego dnia, w wyniku zbiegu okoliczności, poznaje przystojnego i bogatego Christophera Marshalla (Ralph Fiennes), który pochodzi z szanowanej i znanej rodziny związanej ze światem polityki. Christopher bierze Marisę za hotelowego gościa i zakochuje się w niej. Ich uczucie zostanie jednak wystawione na próbę, kiedy Christopher odkryje kim Marisa jest w rzeczywistości.

Zdjęcie "Pokojówka na Manhattanie" / Revolution Studios / Entertainment Pictures / Forum

"Emma"

"Emma" w reżyserii Autumn de Wilde to adaptacja wielbionej przez publiczność na całym świecie powieści Jane Austen o poszukiwaniu równości i śmiałym kroczeniu do happy endu. Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy) jest królową swojego sennego miasteczka, jej profesją jest swatanie mieszkańców. Sama jednak nigdy nie chce wyjść za mąż... do czasu! U boku Taylor-Joy wystąpili: Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth oraz Josh O'Connor.

Zdjęcie "Emma." / Capital Pictures / Film Stills / Forum

Czytaj więcej: To kultowa komedia romantyczna. Teraz obejrzysz ją na Netfliksie!