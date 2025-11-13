Oto 3 filmy na poprawę nastroju w jesienne dni. Znajdziesz je na HBO Max
Nie wiesz co obejrzeć na platformach streamingowych? Na HBO Max można znaleźć sporo komediowych perełek, które umilą chłodny, jesienny wieczór. Przygotowaliśmy trzy propozycje.
Film "To skomplikowane" ukazał się w 2009 roku. Jest dziełem autorstwa Nancy Meyers, reżyserki takich hitów jak "Lepiej późno niż później" i "Holiday". To pełna humoru i lekkości komedia romantyczna, która umili chodny jesienny wieczór.
Jane Adler (w tej roli Meryl Streep) jest matką trójki dorosłych dzieci i właścicielką dobrze prosperującego lokalu w Santa Barbara. Po prawie dziesięciu latach od rozwodu zaczyna na nowo układać przyjacielskie relacje z byłym mężem, adwokatem Jakiem (Alec Baldwin). Jednak to, co początkowo wydaje się niewinną kolacją we dwoje, przeradza się w sentymentalny i pełen namiętności romans, w którym Jane staje się "tą drugą", gdy Jake związany jest z młodszą Agness (Lake Bell). Do tej skomplikowanej sytuacji dołącza Adam (Steve Martin), architekt zatrudniony przez Jane do remontu kuchni, który z czasem zbliża się do niej nie tylko zawodowo.
"Pokojówka na Manhattanie" to komedia romantyczna z 2002 roku w reżyserii Wayne’a Wanga. To jeden z najpopularniejszych tytułów z Jennifer Lopez w roli głównej z lat 2000. "Pokojówka" określana jest jako lekka komedia, idealna na poprawę nastroju.
Zmagająca się z codziennymi trudnościami Marisa Ventura (Jennifer Lopez) pracuje jako pokojówka w luksusowym hotelu na Manhattanie - Beresford Hotel. Pewnego dnia, w wyniku zbiegu okoliczności, poznaje przystojnego i bogatego Christophera Marshalla (Ralph Fiennes), który pochodzi z szanowanej i znanej rodziny związanej ze światem polityki. Christopher bierze Marisę za hotelowego gościa i zakochuje się w niej. Ich uczucie zostanie jednak wystawione na próbę, kiedy Christopher odkryje kim Marisa jest w rzeczywistości.
"Emma" w reżyserii Autumn de Wilde to adaptacja wielbionej przez publiczność na całym świecie powieści Jane Austen o poszukiwaniu równości i śmiałym kroczeniu do happy endu. Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy) jest królową swojego sennego miasteczka, jej profesją jest swatanie mieszkańców. Sama jednak nigdy nie chce wyjść za mąż... do czasu! U boku Taylor-Joy wystąpili: Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth oraz Josh O'Connor.
