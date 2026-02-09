Ostatnie godziny, by obejrzeć ten oscarowy hit. Zaraz zniknie

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

"Anatomia upadku" to wysoko oceniany kryminał wyreżyserowany przez Justine Triet, nagrodzony Złotą Palmą w Cannes, Oscarem i dwoma Złotymi Globami. Produkcja jest obecnie dostępna na HBO Max, jednak w ofercie pozostanie już tylko przez ograniczony czas.

Kobieta w jasnej koszuli i białym t-shircie stoi we wnętrzu pokoju z drewnianą belką, w tle lampa oraz rozmazane elementy wyposażenia.
Sandra Hüller w filmie "Anatomia upadku"Les Films Pelleas - Les Films de PierreEast News

Film "Anatomia upadku" w 2023 roku zdobył Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes dla najlepszego filmu. Podczas rozdań nagród otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny i dwa Złote Globy: dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego oraz za najlepszy scenariusz. Do tej pory można go było zobaczyć na platformie HBO Max. Niestety, lada dzień zniknie z biblioteki.

Zobacz również:

Sandra Huller
Wiadomości

Sandra Hüller międzynarodową karierę robi po 40-stce. Ma szansę na Oscara

Justyna Miś
Justyna Miś

    "Anatomia upadku": kryminał z nieoczywistym finałem

    Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku.

    W roli głównej wystąpiła Sandra Hüller. Na ekranie partnerują jej Swann Arlaud, Milo Machado Graner oraz Antoine Reinartz. Za reżyserię "Anatomii upadku" odpowiada Justine Triet, która napisała scenariusz ze swoim partnerem, Arthurem Harari.

    "Anatomia upadku": gdzie oglądać?

    Film "Anatomia upadku" tylko do końca dnia 9 lutego 2026 r. można oglądać na HBO Max.

    Mastercard OFF CAMERA. Korek Bojanowski o "Utracie równowagi". "Ten film jest uniwersalny"interiaINTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze