Film "Anatomia upadku" w 2023 roku zdobył Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes dla najlepszego filmu. Podczas rozdań nagród otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny i dwa Złote Globy: dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego oraz za najlepszy scenariusz. Do tej pory można go było zobaczyć na platformie HBO Max. Niestety, lada dzień zniknie z biblioteki.

"Anatomia upadku": kryminał z nieoczywistym finałem

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku.

W roli głównej wystąpiła Sandra Hüller. Na ekranie partnerują jej Swann Arlaud, Milo Machado Graner oraz Antoine Reinartz. Za reżyserię "Anatomii upadku" odpowiada Justine Triet, która napisała scenariusz ze swoim partnerem, Arthurem Harari.

"Anatomia upadku": gdzie oglądać?

Film "Anatomia upadku" tylko do końca dnia 9 lutego 2026 r. można oglądać na HBO Max.