"Air": hollywoodzki duet znów połączył siły

W filmie "Air" Ben Affleck i Matt Damon opowiadają niesamowitą, ale prawdziwą historię Sonny'ego Vaccaro i Phila Knighta z firmy Nike. Kiedy mężczyźni kierowali nieznaną jeszcze firmą produkującą buty do biegania, postanowili namówić do współpracy jednego z najsłynniejszych sportowców - genialnego koszykarza i gwiazdę NBA Michaela Jordana. Film przedstawia, w jaki sposób mężczyźni próbowali przekonać do współpracy Michaela Jordana, który w 1985 roku został twarzą kolekcji odzieży sygnowanej jego nazwiskiem. Była to pierwsza taka współpraca w historii, która doprowadziła firmę Nike do bezprecedensowego sukcesu.

Scenariusz filmu o Nike powstał na podstawie scenariusza uwzględnionego w 2021 roku na niesławnej Czarnej Liście. Mowa o "Air Jordan" autorstwa Aleksa Convery’ego. Ben Affleck pełni obowiązki reżysera, scenariusz jest wspólnym dziełem Afflecka i Damona, którzy pełnia również funkcje producentów obrazu i wcielili się w głównych bohaterów. W "Air" wystąpili także Jason Bateman, Chris Messina, Julius Tennon czy Chris Tucker.

Ben Affleck i Matt Damon przyjaźnią się od wielu lat. W 1998 roku otrzymali Oscara za najlepszy scenariusz filmu "Buntownik z wyboru", którzy obaj napisali.

"Air" niedługo zniknie z HBO Max

Film "Air" jest obecnie dostępny na HBO Max, ale jeszcze tylko przez zaledwie kilka dni. Tytuł zniknie z biblioteki 11 listopada. Produkcję można także obejrzeć na platformie Prime Video w ramach subskrypcji.

