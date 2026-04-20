"Downton Abbey: Wielki finał": Zamknięcie kultowej serii

"Wielki finał" jest zamknięciem serii "Downton Abbey". Zdjęcia rozpoczęły się w maju 2024 roku i zakończyły się trzy miesiące później. Swoje role powtórzyła spora część obsady znana z serialu i poprzednich filmowych odsłon, w tym Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Penelope Wilton, Joanne Froggatt, Allen Leech, Laura Carmichael, Sofie McShera, Brendan Coyle, Robert James-Collier, Kevin Doyle czy Paul Giamatti. Jako nowych bohaterów zobaczymy Joely Richardson, Alessandro Nivolę, Simona Russella Beale'a i Arty'ego Froushana.

Film Simona Curtisa przedstawia wejście rodziny Crawleyów i jej służby w lata 30. XX wieku. Lady Mary mierzy się z ostracyzmem środowiska z powodu swego rozwodu. Z kolei jej rodzina ma problemy finansowe, które stawiają przyszłość Downton Abbey pod znakiem zapytania.

Autorem scenariusza, podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich części, jest twórca serialu i osoba, która stworzyła ten świat, czyli Julian Fellowes. Któż inny mógłby pożegnać bohaterów z takim ciepłem i nostalgią, jakich doświadczamy w "Wielkim finale".

"Downton Abbey: Wielki finał" już od 21 kwietnia tylko w SkyShowtime. W serwisie można obejrzeć też wszystkie sezony serialu "Downton Abbey" oraz pierwszy film z tej serii.