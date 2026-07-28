Oscarowy hit w końcu na streamingu. Premiera już w sierpniu

"Hamnet": Oscarowy hit

"Hamnet" to wielokrotnie nagradzany film studia Focus Features. Produkcja została uhonorowana dwoma Złotymi Globami w kategoriach: najlepszy film dramatyczny oraz najlepsza aktorka w filmie dramatycznym (Jessie Buckley). Za rolę Agnes Shakespeare Buckley otrzymała również Nagrodę Akademii dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Dzięki znakomitym kreacjom aktorskim osobista historia kryjąca się za powstaniem najsłynniejszego dzieła Williama Szekspira chwyciła za serca widzów na całym świecie.

Film w reżyserii dwukrotnie nagrodzonej Oscarem reżyserki Chloé Zhao ("Nomadland", "Jeździec"), uznawany jest za jej najbardziej poruszające dzieło. Produkcja powstała na podstawie bestsellerowej powieści Maggie O'Farrell, która znalazła się na liście bestsellerów "The New York Times".

Ta opowiedziana po raz pierwszy historia powstania jednego z najsłynniejszych dzieł Szekspira to inspirująca podróż pełna miłości i literackiego geniuszu, które ukształtowały twórczość pisarza, a także pozwoliły mu stworzyć jego największe dzieło.

materiały prasowe

"Hamnet" wzbogaca ofertę SkyShowtime

Nominowany do Oscara Paul Mescal ("Aftersun", "Gladiator II") mistrzowsko portretuje autora, oddając jego emocjonalną głębię, natomiast Jessie Buckley ("Córka", "Panna Młoda!") zachwyca jako jego żona Agnes w kreacji okrzykniętej przez American Film Institute "ponadczasową" i "rolą życia ".

W filmie występują także dwukrotnie nominowana do Oscara Emily Watson oraz nagradzany aktor Joe Alwyn. Za zachwycające zdjęcia odpowiada nominowany do Oscara Łukasz Żal ("Strefa interesów", "Ida").

"Hamnet" dołącza do stale powiększającej się biblioteki widowiskowych hitów filmowych. Wśród docenianych przez krytyków i dostępnych w SkyShowtime filmów są także takie tytuły jak "Bugonia", "Downton Abbey: Wielki finał", "Jurassic World: Odrodzenie", "Song Sung Blue" oraz "Wicked: Na dobre".