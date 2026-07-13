Film "Historia dźwięku" ominął polskie kina. Od kilku dni można go zobaczyć na platformie SkyShowtime. To poruszająca historia miłości dwóch muzyków, w których wcielili się Paul Mescal oraz Josh O'Connor.

"Historia dźwięku": epicka historia miłosna

"Historia dźwięku" to dramat historyczny w reżyserii Olivera Hermanusa, oparty na opowiadaniu Bena Shattucka. Akcja filmu rozpoczyna się w 1917 roku i opowiada o dwóch młodych muzykach - Lionelu i Davidzie - których łączy miłość do muzyki ludowej. Rodzi się między nimi uczucie. Po zakończeniu I wojny światowej bohaterowie wyruszają w podróż po stanie Maine, dokumentując na woskowych cylindrach tradycyjne pieśni i głosy mieszkańców. Ich wspólna wyprawa staje się opowieścią o miłości, pamięci i przemijaniu.

W głównych rolach występują Paul Mescal jako Lionel oraz Josh O'Connor jako David. Na ekranie towarzyszą im również Chris Cooper, Molly Price, Hadley Robinson i Briana Middleton.

Film miał premierę w konkursie głównym Festiwalu Filmowego w Cannes w 2025 roku i spotkał się z mieszanym, choć przeważnie pozytywnym odbiorem krytyków. Chwalono przede wszystkim subtelne kreacje Paula Mescala i Josha O'Connora, nastrojowe zdjęcia oraz melancholijną atmosferę. Część recenzentów zwracała jednak uwagę na bardzo powolne tempo narracji i zachowawczy sposób prowadzenia historii.

"Historia dźwięku" często porównywana jest do "Brokeback Mountain", choć zamiast opowieści o kowbojach jest to historia muzyków.