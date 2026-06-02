"Oddaj ją": jeden z najlepszych horrorów zeszłego roku

Horror psychologiczny wyreżyserowany przez braci Danny'ego i Michaela Philippou, twórców głośnego filmu "Mów do mnie", stał się wielkim kinowym hitem. Fabuła "Oddaj ją" opowiada o rodzeństwie, które po rodzinnej tragedii trafia do domu zastępczego prowadzonego przez tajemniczą kobietę. Z czasem odkrywają, że w domu dochodzi do przerażających rytuałów związanych z próbą przywrócenia zmarłych do życia.

W głównych rolach występują Sally Hawkins, Billy Barratt oraz Sora Wong. Szczególne uznanie zdobyła kreacja Hawkins, która stworzyła jedną z najbardziej niepokojących postaci we współczesnym kinie grozy.

Film szybko stał się popularny dzięki znakomitym recenzjom krytyków, mrocznej atmosferze oraz poruszającej historii o żałobie. Widzowie chwalą także mocne sceny grozy i zaskakujące zwroty akcji. Wielu recenzentów uznało "Oddaj ją" za jeden z najlepszych horrorów 2025 roku, co dodatkowo przyczyniło się do jego sukcesu frekwencyjnego na całym świecie.

"Sally Hawkins tworzy rolę wybitną, którą można porównać z matczynymi postaciami Piper Laurie w 'Carrie' i Betsy Palmer w 'Piątek trzynastego', ale przede wszystkim jest to kreacja na miarę Kathy Bates w 'Misery'. Za przyjaznym uśmiechem i delikatnością Laury kryje się diaboliczność, ale wcale nie komiksowa i jednowymiarowa. Od czasu innej pani Bates z pewnego słynnego motelu, kierowanego przez Normana, przebiegłe matczyne zło jest stałym elementem kina grozy, ale australijscy bliźniacy nastrzykują je przeraźliwym smutkiem. Hawkins perfekcyjnie wyciąga smutek i najgorszy matczyny ból powodując, że nie jesteśmy w stanie wyłącznie nienawidzić jej postaci. Nie jest to uczłowieczanie zła i moralne relatywizowanie, ale dojrzałe spojrzenie na pogruchotaną i pękniętą duszę, która dała się pochłonąć złu. W imię miłości" - pisał Łukasz Adamski w recenzji dla Interii, oceniając film na 9/10.

"Oddaj ją" wkrótce na HBO Max

Film "Oddaj ją" trafi 12 czerwca na HBO Max.