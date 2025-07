Odważna produkcja w końcu trafiła do sieci. Musisz to obejrzeć

HBO Max ponownie sięga po kontrowersje, tym razem udostępniając amerykański thriller erotyczny "Babygirl". Film, który swoją światową premierę miał na prestiżowym Festiwalu w Wenecji, od piątku 25 lipca 2025 roku dostępny jest dla polskich widzów w domowym zaciszu.

O czym jest "Babygirl"?

Nicole Kidman wciela się w Romy, kobietę sukcesu, właścicielkę dochodowej firmy, matkę dwóch nastoletnich córek i żonę, która ma wszystko, o czym wielu może tylko marzyć. Jej uporządkowany świat zaczyna się kruszyć, gdy w firmie pojawia się młody stażysta Samuel. Początkowo niewinna relacja szybko przeradza się w namiętny, ale destrukcyjny romans. Związek z młodszym mężczyzną stawia Romy w sytuacji, w której może stracić wszystko - rodzinę, pozycję zawodową i reputację. Film bada granice pożądania, władzy i samotności, nie bojąc się stawiać trudnych pytań.

W roli Samuela wystąpił Harris Dickinson. Na ekranie towarzyszą mu m.in. Antonio Banderas, Sophie Wilde, Esther McGregor i Gaite Jansen. Za kamerą stanęła Halina Reijn, reżyserka znana z zamiłowania do psychologicznego napięcia i prowokacji. "Babygirl" zdobył uznanie amerykańskiego National Board of Review jako jeden z dziesięciu najlepszych filmów 2024 roku. Do tego główna rola Nicole Kidman przyniosła jej nominację do Złotego Globu. W Polsce film trafił do kin 10 stycznia 2025 roku i już wtedy wywołał gorącą dyskusję. Teraz, dzięki HBO Max, może do niej dołączyć każdy

Gdzie obejrzeć "Babygirl" online?

Od 25 lipca 2025 roku thriller "Babygirl" można legalnie obejrzeć na platformie HBO Max. To właśnie tam film zadebiutował w polskim streamingu po premierze kinowej na początku roku. Produkcja dostępna jest w wersji z polskim lektorem oraz napisami.