Od miesięcy bije światowe rekordy. Kiedy epickie widowisko trafi na VOD?

"Odyseja" od miesięcy bije rekordy popularności. Największy sukces kasowy w karierze Nolana

"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka. Dla Christophera Nolana to pierwszy kinowy projekt po nagrodzonym siedmioma Oscarami "Oppenheimerze".

Zdjęcia do filmu realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacowany jest na 250 milionów dolarów. To pierwszy w historii film pełnometrażowy nakręcony w całości kamerami IMAX.

Nolanowi udało się zebrać na planie imponującą obsadę. W Odyseusza wcielił się Matt Damon. Jego żonę Penelopę zagrała Anne Hathaway, a syna Telemacha - Tom Holland. Jon Bernthal wcielił się Menelaosa, króla Sparty, a Benny Safdie w jego brata Agamemnona, króla Argolidy. Zendai przypadła rola Ateny, bogini mądrości i wojny. Charlize Theron zagrała nimfę Kalipso, a Robert Pattinson Antinoosa, jednego z zalotników Penelopy.

Jak donoszą zagraniczne media, widowiskowe dzieło Christophera Nolana jest obecnie najbardziej dochodowym filmem wyświetlanym w kinach wielkoformatowych. Film zdołał pobić rekord ustanowiony przez "Avatar" Jamesa Camerona. "Odyseja" jest także największym finansowym sukcesem w karierze brytyjskiego reżysera.

"Odyseja": premiera w streamingu. Kiedy epicka produkcja trafi na VOD?

W serwisie Prime Video pojawiła się informacja o przedsprzedaży cyfrowej wersji produkcji. Światowa premiera filmu planowana jest na 17 listopada i najpewniej to właśnie wtedy użytkownicy otrzymają do niej dostęp.

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