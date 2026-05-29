"Hopnięci": największy sukces Pixara od niemal 10 lat. O czym opowiada nowa animacja?

A gdybyśmy tak mogli rozmawiać ze zwierzętami i rozumieli, co mówią? Nowy film Disneya i Pixara "Hopnięci" opowiada historię naukowców, którzy wynaleźli hopnozę - technologię przeszczepiania ludzkiej świadomości zwierzętopodobnym robotom w celu poznania świata prawdziwych zwierząt!

Miłośniczka zwierząt Malwina dostaje szansę skorzystania z tej przełomowej technologii. Pozwala jej ona wejść w skórę robotycznego bobra i komunikować się ze zwierzętami. Odkrywając tajemnice mieszkańców lasu, Malwina zaprzyjaźnia się z charyzmatycznym królem bobrów, Karolem, i stawia czoła poważnemu zagrożeniu ze strony ludzi.

Reżyserem filmu jest Daniel Chong, producentką Nicole Paradis Grindle, a autorem oryginalnej muzyki Mark Mothersbaugh. W polskiej wersji językowej będzie można usłyszeć: Alicję Bobruk, Pawła Aignera, Pawła Małaszyńskiego, Jarosława Boberka, Kingę Preis, Józefa Pawłowskiego i Olgę Sarzyńską.

W pierwszy weekend produkcja zarobiła globalnie 88 milionów dolarów; jest to największy sukces studia Pixar od czasu premiery "Coco" z 2017 roku.

"Hopnięci": animacja zmierza na streaming. Kiedy premiera?

Jeśli przegapiliście film w kinach lub chcielibyście na nowo zanurzyć się w tym magicznym świecie, informujemy, że "Hopnięci" trafią na platformę Disney+ już 3 czerwca!

