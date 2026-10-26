Kolejny sukces "Tajnego agenta". Brazylijski thriller podbija HBO Max

Choć "Tajny agent" trafił do streamingu dopiero w miniony piątek, żadna inna nowość serwisu HBO Max nie zrobiła takiej furory. Brazylijski thriller tuż po premierze przyciągnął spore grono zainteresowanych i obecnie zajmuje pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych tytułów platformy.

Premiera kinowa filmu odbyła się 27 marca 2026 roku. "Tajny agent" był nominowany do Oscara w czterech kategoriach - w tym za "najlepszy film". Ponadto zdobył aż dwa Złote Globy oraz dwie nagrody podczas ubiegłorocznego festiwalu w Cannes.

Produkcja Klebera Mendonçy Filho ("Aquarius", "Bacurau"), należącego do czołówki najwybitniejszych reżyserów współczesnego kina światowego, przywołuje ducha klasycznego kina gangsterskiego. Jednocześnie brawurowo łączy wątki obyczajowe z epickim rozmachem, humor z seksapilem, nostalgię z grozą.

"Tajny agent": o czym opowiada film?

Film Mendonçy Filho rozgrywa się w Brazylii lat 70. XX wieku podczas karnawału. Zanurzone w palącym słońcu miasto Recife jest na granicy szaleństwa: w trakcie roztańczonego święta giną ludzie, a wśród tłumów krążą dwaj zabójcy z tajną misją. Kolory i radość są tylko pozorami - to czasy wojskowej dyktatury.

Marcelo, główny bohater "Tajnego agenta", to mężczyzna przypadkowo uwikłany w sieć politycznych i kryminalnych intryg sięgających szczytów władzy. Był uczciwy, więc stał się celem skorumpowanego systemu i teraz każdy kolejny krok może kosztować go życie. Jak ocalić siebie i rodzinę w świecie brutalnej przemocy, fałszywych tożsamości, podsłuchów i kłamstw?

Za rolę "ostatniego sprawiedliwego" Wagner Moura ("Narcos", "Civil War") zdobył Złoty Glob, nagrodę w Cannes i nominację do Oscara.

Zobacz też:

Odrzuciła rolę w hicie Marvela. Mogła zarobić miliony dolarów, otwiera się w nowym oknie