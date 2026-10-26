Od kilku dni króluje na podium. Nagradzany thriller zdeklasował konkurencję

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Platforma HBO Max od kilku dni ma w swojej bibliotece kolejną mocną propozycję. Do streamingu trafił obsypany nagrodami film, który łączy ducha klasycznego kina gangsterskiego z klimatem karnawałowego Recife lat 70.

Uśmiechnięty, elegancko ubrany mężczyzna patrzy przed siebie
Wagner MouraRichard ShotwellEast News

Kolejny sukces "Tajnego agenta". Brazylijski thriller podbija HBO Max

Choć "Tajny agent" trafił do streamingu dopiero w miniony piątek, żadna inna nowość serwisu HBO Max nie zrobiła takiej furory. Brazylijski thriller tuż po premierze przyciągnął spore grono zainteresowanych i obecnie zajmuje pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych tytułów platformy.

Premiera kinowa filmu odbyła się 27 marca 2026 roku. "Tajny agent" był nominowany do Oscara w czterech kategoriach - w tym za "najlepszy film". Ponadto zdobył aż dwa Złote Globy oraz dwie nagrody podczas ubiegłorocznego festiwalu w Cannes.

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Daria Sienkiewicz
Daria Sienkiewicz

Produkcja Klebera Mendonçy Filho ("Aquarius", "Bacurau"), należącego do czołówki najwybitniejszych reżyserów współczesnego kina światowego, przywołuje ducha klasycznego kina gangsterskiego. Jednocześnie brawurowo łączy wątki obyczajowe z epickim rozmachem, humor z seksapilem, nostalgię z grozą.

"Tajny agent": o czym opowiada film?

Film Mendonçy Filho rozgrywa się w Brazylii lat 70. XX wieku podczas karnawału. Zanurzone w palącym słońcu miasto Recife jest na granicy szaleństwa: w trakcie roztańczonego święta giną ludzie, a wśród tłumów krążą dwaj zabójcy z tajną misją. Kolory i radość są tylko pozorami - to czasy wojskowej dyktatury.

Marcelo, główny bohater "Tajnego agenta", to mężczyzna przypadkowo uwikłany w sieć politycznych i kryminalnych intryg sięgających szczytów władzy. Był uczciwy, więc stał się celem skorumpowanego systemu i teraz każdy kolejny krok może kosztować go życie. Jak ocalić siebie i rodzinę w świecie brutalnej przemocy, fałszywych tożsamości, podsłuchów i kłamstw?

Za rolę "ostatniego sprawiedliwego" Wagner Moura ("Narcos", "Civil War") zdobył Złoty Glob, nagrodę w Cannes i nominację do Oscara.

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