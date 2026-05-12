Oczarował widzów i krytyków. Zapierający dech film sci-fi już w streamingu

"Projekt Hail Mary": jeden z najlepszych filmów 2026 roku. Sci-fi, które zapiera dech

"Projekt Hail Mary" jest adaptacją książki Andy Weir, twórcy "Marsjanina". Opowiada o mężczyźnie (Ryan Gosling), który budzi się na statku kosmicznym. Nie wie, kim jest, jak się tu znalazł i jaki jest jego cel. Wkrótce okazuje się, że los życia na Ziemi jest w jego rękach.

U boku Goslinga wystąpili m.in. gwiazda "Strefy interesów" i "Anatomii upadku" Sandra Hüller oraz James Ortiz, Ken Leung i Lionel Boyce. Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller, twórcy serii "21 Jump Street" oraz producenci serii animacji "Spider-Man: Uniwersum".

"Projekt Hail Mary" zebrał znakomite recenzje, odniósł również wielki finansowy sukces. Jak dotąd zarobił na całym świecie 655 milionów dolarów.

"Projekt Hail Mary" już na VOD. Gdzie można obejrzeć hit z Ryanem Goslingiem?

Jeden z największych hitów 2026 roku jest już dostępny w streamingu. "Projekt Hail Mary" można wypożyczyć lub kupić w serwisach Prime Vide, Apple TV, Rakuten TV, Player.pl czy WP Pilot.

