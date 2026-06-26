"Obsesja" w drodze na VOD. Jest konkretna data

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

"Obsesja" okazała się jednym z największych kinowych fenomenów tego roku. Horror o skromnym budżecie miliona dolarów zarobił już ponad 300 mln. Choć nie schodzi z repertuarów kin, wyznaczono już datę premiery na VOD.

Kadr z filmu "Obsesja"UIPmateriały prasowe

"Obsesja" jest drugim filmem fabularnym 26-letniego Curry'ego Barkera. Reżyser debiutował zrealizowanym za 800 dolarów "Milk & Serial" z 2024 roku. Wcześniej realizował krótkie formy, które zamieszczał w serwisie YouTube.

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Produkcja Barkera okazała się prawdziwym fenomenem. Film zarobił już ponad 339 mln dolarów na całym świecie, przy budżecie wynoszącym zaledwie milion dolarów.

Rosnące zainteresowanie wynika przede wszystkim z odbioru tytułu. Krytycy określają go jako najlepszy horror 2026 roku, a widzowie zdają się podzielać tę opinię, chętnie polecając go dalej. Dużą rolę w budowaniu popularności odgrywa także marketing szeptany w mediach społecznościowych.

"Obsesja" w drodze na VOD

"Obsesja" nie schodzi z ekranów kin. Film Barkera zadebiutował 15 maja i nadal cieszy się sporym zainteresowaniem, o czym świadczą wyniki z box-office.

Początkowo planowano udostępnić produkcję na VOD już 2 czerwca, jednak ze względu na długą obecność w repertuarach kinowych, Focus Features zdecydowało się przełożyć premierę. Teraz poinformowano, że "Obsesja" trafi na VOD 30 czerwca. Najpierw będzie dostępna w ramach zakupu wersji cyfrowej lub wypożyczenia.

"Obsesja": fabuła

Głównym bohaterem "Obsesji" jest Bear (Michael Johnson). Chłopak jest platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette). Nie potrafi wyrazić przed nią swych uczuć. Swoje marzenie o jej bezgranicznej miłości wypowiada do zabawki, która rzekomo spełnia życzenia. Ku swemu zaskoczeniu chłopak otrzymuje to, co prosił. Szybko okazuje się, że miłość Nikki ma przerażającą cenę.

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