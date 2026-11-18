"O psie, który uratował święta" - już dostępny w Netfliksie

Tuż przed Bożym Narodzeniem życie rodziny Gossów komplikuje się z powodu narastających problemów. Sander nie potrafi pogodzić się ze śmiercią żony, a jego wnuczka Ello zmaga się z trudnościami w szkole. Dodatkowo rodzice dziewczynki, Hunter i Juliana, przechodzą poważny kryzys małżeński. W tym trudnym czasie rodzinie towarzyszy Winstead, starszy basset, który pomaga domownikom na nowo odnaleźć bliskość i przypomina im o tym, co w życiu najważniejsze.

Film "O psie, który uratował święta" powstał na podstawie książki W. Bruce'a Camerona, autora bestsellerowego cyklu "Był sobie pies". Pisarz jest również współautorem scenariusza. Za kamerą stanęła Cathryn Michon, prywatnie jego żona.

W rolę Sandera Gossa wciela się Dennis Quaid, a jego syna Huntera gra Milo Ventimiglia. Na ekranie oglądamy również Mary Steenburgen, Kathleen Rose Perkins, Jennifer Tilly oraz Brooke Lenę Johnson. Głosu bassetowi Winstead użyczył natomiast Thomas Haden Church.

Film "O psie, który uratował święta" jest już dostępny na Netfliksie.

"W te święta mam cię na oku" od 18 listopada w Netfliksie

"W te święta mam cię na oku" w reżyserii Elizabeth Allen Rosenbaum to ekranizacja powieści "The Bodyguard" autorstwa Katherine Center, która została wydana w 2022 roku. W rolach głównych oglądamy ulubieńców widzów: Leighton Meester oraz Jareda Padaleckiego. W drugoplanowych rolach wystąpią Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde i Toby Sandeman.

"W te święta mam cię na oku" Courtesy of Netflix Netflix

Główna bohaterka, Hannah (Meester), jest ochroniarzem gwiazd. Rozpoczyna pracę u boku aktora filmów akcji, Jacka (Padalecki). Szybko zaczyna między nimi iskrzyć, na jaw wychodzą sekrety, a święta stają się o wiele bardziej skomplikowane.

Film "W te święta mam cię na oku" od dzisiaj jest dostępny w Netfliksie.

"Wszystko przez ten śnieg": premiera 23 listopada na Prime Video

Ryan Mitchell (Chris Briney) i Hannah Hendricks (Michelle Randolph), redaktorzy konkurujących ze sobą wydawnictw, zostają uwięzieni na lotnisku z powodu śnieżycy. Oboje muszą dotrzeć do Nowego Jorku, dlatego wyruszają we wspólną podróż wynajętym samochodem. Ponieważ każde z nich walczy o kontrakt, który może uratować posadę, wyprawa szybko przeradza się w rywalizację. Nieoczekiwane przygody i świąteczna atmosfera sprawią jednak, że między bohaterami zacznie rodzić się uczucie.

"Wszystko przez ten śnieg" Prime Video materiały prasowe

Za reżyserię filmu "Wszystko przez ten śnieg" odpowiada Carlson Young. U boku Brineya i Randolph wystąpili także: Lukas Gage, Andrew Schulz, Julia Fox oraz Paris Hilton.

Film "Wszystko przez ten śnieg" trafi na Prime Video 23 listopada.

"Facet z workiem" zadebiutuje 2 grudnia na Prime Video

Arnold Schwarzenegger powraca do kina świątecznego po 30 latach - tym razem wcielając się w rolę samego Świętego Mikołaja w filmie "Facet z workiem".

Kiedy magiczny worek Świętego Mikołaja zostaje skradziony, ten sięga po swoją "listę niegrzecznych" i odnajduje Vance'a - złodzieja, który ma pomóc mu go odzyskać. Wraz ze swoją córką, Świętym Mikołajem i grupą wyrzutków, Vance będzie musiał dokonać największego skoku w swoim życiu, aby uratować Boże Narodzenie.

"Facet z workiem" Amazon MGM Studios materiały prasowe

Film wyreżyserował Adam Shankman na podstawie scenariusza Allana Rice'a. Oprócz Schwarzeneggera występują także: Alan Ritchson, Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski, Ken Jeong i Awkwafina.

"Facet z workiem" zadebiutuje 2 grudnia na Prime Video.

"Miłość na święta": nowość od 2 grudnia w Netfliksie

Mae (Maddie Ziegler) nie jest zadowolona ze swojego życia. Podczas rodzinnego wyjazdu bożonarodzeniowego prosi wszechświat o znak, który pomoże jej odnaleźć właściwą drogę. Wkrótce odkrywa, że utknęła w pętli czasu i musi ponownie przeżywać te same święta. Kolejne próby dają jej szansę na naprawienie błędów, podjęcie innych decyzji i odnalezienie prawdziwej miłości.

"Miłość na święta" BETTINA STRAUSS/NETFLIX © 2026 Netflix

"Miłość na święta" w reżyserii Tiffany Paulsen jest adaptacją powieści "In a Holidaze" z 2020 roku, napisanej przez Christinę Hobbs i Lauren Billings. W obsadzie oprócz Ziegler znaleźli się także: Graham Phillips, Rob Lowe, Elias Kacavas i inni.

Film "Miłość na święta" ukaże się 2 grudnia w Netfliksie.