"Dzień objawienia": najnowszy film Stevena Spielberga

Prezenterka pogody wywołuje panikę i uruchamia falę spekulacji po tym, jak w czasie transmisji na żywo nagle zaczyna mówić w tajemniczym obcym języku. Zaczynają się spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi. Analityk ds. cyberbezpieczeństwa Daniel orientuje się, że prawdopodobnie jest jedyną osobą, która choć nie wie jak to możliwe, rozumie ten język i może przetłumaczyć go na angielski. Jego zdaniem ludzkość ma prawo poznać prawdę, więc postanawia upublicznić przesłanie od obcych. Ta decyzja prowadzi go do konfliktu ze stroną rządową, reprezentowaną przez agenta Scanlona, która nie cofnie się przed niczym, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy.

W rolach głównych występują największe gwiazdy kina: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell i Henry Lloyd-Hughes.

Steven Spielberg stworzył tę historię we współpracy ze scenarzystą Davidem Koeppem, z którym pracował wcześniej m.in. przy serii "Park Jurajski" oraz filmie "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki".

"Dzień objawienia" zmierza na VOD. Data premiery

Głośne widowisko jeszcze w tym miesiącu pojawi się na VOD. Produkcja trafi do amerykańskich serwisów streamingowych już 21 lipca. Jest duże prawdopodobieństwo, że premiera w Polsce przypadnie na podobny termin. Na początku będzie dostępna w ramach zakupu wersji cyfrowej lub wypożyczenia.

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