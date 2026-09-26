Nowa odsłona horroru przyprawia o dreszcze. Mocna premiera na VOD

"Martwe zło: Ogień": tylko dla widzów o mocnych nerwach. Najnowsza odsłona głośnej serii

"Martwe zło: Ogień", otwiera się w nowym oknie to kolejna odsłona kultowej serii horrorów. Alice (Souheila Yacoub) po stracie mąża szuka pocieszenia u teściów. Spotkanie rodzinne szybko zmienia się w zgromadzenie z piekła rodem. Okazuje się, że przysięgi złożone za życia, trwają nadal po śmierci.

W rolach głównych wystąpili Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, George Pullar, Maude Davey oraz Greta Van Den Brink. Film wyreżyserował Sébastien Vaniček na podstawie scenariusza Florenta Bernarda.

"Martwe zło: Ogień": kiedy premiera na HBO Max?

Fani mrocznych klimatów mogą już odliczać dni. Film "Martwe zło: Ogień" trafi do biblioteki HBO Max już 2 października.

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