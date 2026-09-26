Nowa odsłona horroru przyprawia o dreszcze. Mocna premiera na VOD

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

"Martwe zło: Ogień" to najnowsza część kultowej serii horrorów, która przenosi widzów do świata pełnego mrocznych tajemnic i niepokojących wydarzeń. Już za kilka dni film trafi do biblioteki HBO Max. Ten film będzie idealną propozycją na chłodny, jesienny wieczór.

Stara willa z wykuszem i podświetlonymi oknami, otoczona ciemnością i padającym śniegiem, kadr z filmu Martwe zło: Ogień.
Kadr z filmu "Martwe zło: Ogień"materiały prasowe

"Martwe zło: Ogień": tylko dla widzów o mocnych nerwach. Najnowsza odsłona głośnej serii

"Martwe zło: Ogień", otwiera się w nowym oknie to kolejna odsłona kultowej serii horrorów. Alice (Souheila Yacoub) po stracie mąża szuka pocieszenia u teściów. Spotkanie rodzinne szybko zmienia się w zgromadzenie z piekła rodem. Okazuje się, że przysięgi złożone za życia, trwają nadal po śmierci.

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Paulina Gandor
Paulina Gandor

W rolach głównych wystąpili Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, George Pullar, Maude Davey oraz Greta Van Den Brink. Film wyreżyserował Sébastien Vaniček na podstawie scenariusza Florenta Bernarda.

"Martwe zło: Ogień": kiedy premiera na HBO Max?

Fani mrocznych klimatów mogą już odliczać dni. Film "Martwe zło: Ogień" trafi do biblioteki HBO Max już 2 października.

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