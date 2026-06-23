Nowa komedia romantyczna podbija Netfliksa. To hit w 70 krajach

Nowa komedia romantyczna podbija Netfliksa!

Netflix ma kolejną propozycję dla fanów przewrotnych historii miłosnych. W ofercie serwisu streamingowego znalazł się film "Wiadomości dla Isabelle", który już podbił serca widzów na całym świecie. Znalazł się na pierwszym miejscu w filmowym rankingu aż w 70 krajach! Na punkcie tej historii zwiariowali m.in. Amerykanie, Brytyjczycy, Hiszpanie, Francuzi i oczywiście Polacy!

O czym jest film? "Po śmierci siostry Jill zostawia na jej poczcie głosowej serię nagrań będących kroniką jej chaotycznego życia w San Francisco. Kiedy numer zostaje przypisany do kogoś innego, pewien agent nieruchomości z Austin zaczyna otrzymywać zabawne, pełne szczerych wyznań wiadomości" - czytamy w oficjalnym opisie.

W główne role wcielili się Zoey Deutch ("Dlaczego on?", "Swatamy swoich szefów", "Zombieland: Kulki w łeb") i Nick Robinson ("Ponad wszystko", "Dama", "Twój Simon"). Na ekranie towarzyszą im Nick Offerman, Lukas Gage, Harry Shum Jr., Ciara Bravo, Megan Danso, Toby Sandeman, Leah McKendrick, Spencer Lord i Gia Bellows.

Co ciekawe, Leah McKendrick jest również reżyserką i scenarzystką produkcji. W pionie produkcyjnym znaleźli się Todd Black, Becky Sanderman, Jason Blumenthal, Steve Tisch i David Bloomfield.

"Żałoba i miłość nie są przeciwieństwami" - podkreślił znany z filmu "Twój Simon" Nick Robinson w rozmowie z PEOPLE. "Mówi się, że żałoba to po prostu miłość, której nie ma komu podarować. Zdolność Jill do odczuwania jednej wpływa na jej zdolność do odczuwania drugiej. To w równym stopniu historia miłości między Jill i Isabelle, co historia miłości między Jill a Wesem" - czytamy.

Film zebrał pozytywne recenzje zarówno od widzów, jak i krytyków. Na portalu Rotten Tomatoes aż 85 proc. z 20 opinii krytyków jest pozytywnych.

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