Niepokojący thriller trafił na Netfliksa. Przyprawia o ciarki

Justyna Miś

Na Netfliksie pojawił się właśnie film "Towarzysz" - intensywny thriller z elementami science fiction i czarnej komedii. Produkcja opowiada o grupie znajomych, którzy podczas weekendu w domku nad jeziorem stają się świadkami dramatycznych wydarzeń. W głównych rolach występują Sophie Thatcher i Jack Quaid.

Aktorka Sophie Thatcher jako główna postać filmu „Towarzysz"
"Towarzysz": o czym jest?

Fabuła filmu "Towarzysz" skupia się na grupie znajomych, która spędza wspólnie weekend w domku nad jeziorem. Gdy gospodarzowi zostaje odebrane życie, uruchamia się łańcuch zdarzeń, rzutujący na życie wszystkich gości. Film łączy elementy thrillera, science fiction i czarnej komedii. W kinach ukazał się pod koniec stycznia zeszłego roku.

"Towarzysz" jest pełnometrażowym debiutem Drew Hancocka, dotychczas twórcy telewizyjnego. W roli głównej wystąpiła Sophie Thatcher, gwiazda filmu "Heretic". Towarzyszą jej między innymi Harvey Guillén (serial "Co robimy w ukryciu") i Jack Quaid (serial "The Boys").

Produkcja osiągnęła umiarkowany sukces kasowy, zwracając koszty produkcji i generując zysk. Jej budżet wynosił 10 mln dolarów, natomiast zarobki ze światowego box-office sięgnęły prawie 37 mln.

