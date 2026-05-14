Od dziś na Netfliksie można oglądać kinowy hit z zeszłego roku. W "Towarzyszu" w rolach głównych oglądamy Jacka Quaida oraz Sophie Thatcher. Seans z pewnością wbije w fotel niejednego widza!

"Towarzysz": o czym jest?

Fabuła filmu "Towarzysz" skupia się na grupie znajomych, która spędza wspólnie weekend w domku nad jeziorem. Gdy gospodarzowi zostaje odebrane życie, uruchamia się łańcuch zdarzeń, rzutujący na życie wszystkich gości. Film łączy elementy thrillera, science fiction i czarnej komedii. W kinach ukazał się pod koniec stycznia zeszłego roku.

"Towarzysz" jest pełnometrażowym debiutem Drew Hancocka, dotychczas twórcy telewizyjnego. W roli głównej wystąpiła Sophie Thatcher, gwiazda filmu "Heretic". Towarzyszą jej między innymi Harvey Guillén (serial "Co robimy w ukryciu") i Jack Quaid (serial "The Boys").

Produkcja osiągnęła umiarkowany sukces kasowy, zwracając koszty produkcji i generując zysk. Jej budżet wynosił 10 mln dolarów, natomiast zarobki ze światowego box-office sięgnęły prawie 37 mln.