"Alfa" w reżyserii Baltasara Kormákura to obecnie najbardziej gorący tytuł na Netfliksie. W roli głównej oglądamy Charlize Theron. Słynna aktorka wciela się w pogrążoną w żalu kobietę, która sprawdza swoje granice w australijskiej dziczy. Zostaje niespodziewanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem.

"Alfa" obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów w Polsce w ostatnich dniach. Jeśli obejrzeliście już nowość Netfliksa i czujecie niedosyt, przygotowaliśmy pięć filmów, które mogą wam się spodobać.

"Bestia", reż. Baltasar Kormákur

Niedawno owdowiały, dr Nate Samuels (Idris Elba) przyjeżdża do RPA, gdzie przed laty poznał swoją zmarłą żonę. Sentymentalna podróż staje się walką o przetrwanie, gdy na drodze Samuelsa i jego nastoletnich córek staje lew, który uważa każdego człowieka za wroga. Zwierzę dobrze pamięta kłusowników, którzy za wszelką cenę chcieli pozbawić go życia. Teraz potężne stworzenie planuje zemścić się na ludziach. Fatalnym zbiegiem okoliczności rodzina Samuelsa stała się celem polowania tej bestii. Bohater staje przed próbą nie tylko fizycznego przetrwania, ale też odzyskania zaufania swoich dzieci i odnalezienia się w roli ojca.

"Zjawa", reż. Alejandro González Iñárritu

"Zjawa" to ekranizacja powieści Michaela Punke w reżyserii Alejandro González Iñárritu. Akcja dzieje się w 1822 roku. Hugh Glass, traper i poszukiwacz przygód, zostaje zaatakowany przez niedźwiedzia i poważnie raniony w niedostępnym, górzystym terenie. Przeczuwając, że zbliża się śmierć, opłaca dwóch najemników, by czuwali przy nim do końca i zapewnili mu pochówek. Ci porzucają go i uciekają z pieniędzmi. Wbrew wszystkiemu Glassowi udaje się przetrwać i rusza w pościg za zbiegłymi najemnikami, by wymierzyć im sprawiedliwość.

"Zjawa" ANONYMOUS CONTENT / APPIAN WAY / / Collection ChristopheL via AFP AFP

W roli głównej wystąpił Leonardo DiCaprio, a u jego boku można zobaczyć takich aktorów jak: Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson. Film otrzymał aż trzy Oscary. Nie miał sobie równych w kategoriach najlepszy aktor (Leonardo DiCaprio), najlepszy reżyser (Alejandro González Iñárritu) oraz najlepsze zdjęcia (Emmanuel Lubezki).

"65", reż. Scott Beck, Bryan Woods

"65" Scotta Becka i Bryana Woodsa opowiada o astronaucie (Adam Driver), który rozbija się na nieznanej planecie. Bohater szybko odkrywa, że znalazł się na Ziemi, tyle że 65 milionów lat w przeszłości. Razem z dziewczynką, która jako jedyna poza nim przeżyła katastrofę statku kosmicznego, musi przetrwać, mierząc się z kolejnymi zagrożeniami - przede wszystkim dinozaurami.

"Tyler Rake: Ocalenie", reż. Sam Hargrave

W 2020 roku na Netfliksie zadebiutował film "Tyler Rake: Ocalenie" z Chrisem Hemsworthem w roli byłego żołnierza sił specjalnych pracującego jako nieustraszony najemnik. Producentami są m.in. Joe i Anthony Russo, znani z filmów Marvela, a reżyserem pierwszych części jest były kaskader Sam Hargrave. Trzy lata później światło dzienne ujrzała druga odsłona.

Chris Hemsworth na plakacie "Tyler Rake 2" Netflix materiały prasowe

"Sisu", reż. Jalmari Helander

Jest 1945 rok. Gdy Aatami (Jorma Tommila), były żołnierz, odkrywa złoto na lapońskich pustkowiach, musi wyruszyć do miasta, aby spieniężyć swój skarb. Sprawy przybierają jednak zły obrót, kiedy grupa nazistów zamierza zlikwidować mężczyznę i zabrać jego złoto. Nie wiedzą jednak, że mają do czynienia z "jednoosobowym szwadronem śmierci". I to oni są w niebezpieczeństwie, a nie on. Jako inspiracje reżyser wymienia film "Pierwsza krew" z 1982 roku.