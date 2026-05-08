Niedawno w kinach, a teraz już w streamingu. Mieszane recenzje nie odstraszają widzów

Paulina Gandor

"Pomocy" to najnowsza produkcja Sama Raimiego, która balansuje na granicy thrillera, horroru i czarnej komedii. Rachel McAdams i Dylan O'Brien wcielają się w pracowników korporacji, którzy po katastrofie lotniczej muszą wspólnie walczyć o przetrwanie na bezludnej wyspie. Od niedawna film można obejrzeć w streamingu.

Rachel McAdams w scenie z fimu "Pomocy"

"Pomocy" (2026): Rachel McAdams i Dylan O'Brien na bezludnej wyspie

Dwójkę głównych bohaterów "Pomocy", thrillera z elementami horroru i czarnej komedii w reżyserii Sama Raimiego, łączy podległość służbowa.

Linda (Rachel McAdams) to marząca o awansie fajtłapowata, choć utalentowana i sumienna pracowniczka działu strategii i planowania. Bradley (Dylan O'Brien) jest jej szefem - zapatrzonym w siebie bufonem, stawiającym towarzyskie relacje ponad kompetencje. W chwili, kiedy rozczarowana sytuacją kobieta poważnie myśli o odejściu z pracy, trafia się podróż służbowa, która na skutek katastrofy samolotu kończy się dla dwójki bohaterów szkołą przetrwania.

"Film 'Pomocy' jest dla mnie rodzajem nostalgicznego powrotu do przeszłości. Łączy tu bowiem dwie poetyki, w których udowodnił przed laty, że świetnie się czuje: bardzo czarny humor z horrorem z elementami gore, gdzie jest miejsce na strach, krew i trochę obrzydliwości. Co bardziej wrażliwi widzowie mogą wtedy przymknąć oko, ale - jakkolwiek to brzmi - jest to naprawdę bardzo zabawne" - pisał o filmie w naszej recenzji Kuba Armata.

"Pomocy": czarna komedia z gwiazdorską obsadą już w streamingu

Film "Pomocy" od 7 maja można znaleźć w ofercie platformy Disney+.

