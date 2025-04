"Mickey 17": nowe dzieło laureata Oscara. O czym opowiada?

"Mickey 17" został oparty na książce Edwarda Ashtona "Mickey 7". Tytułowy bohater (Robert Pattinson) jest tak zwanym Zbędnym — pracownikiem jednorazowego użytku w załodze ekspedycji mającej na celu skolonizowanie lodowego świata znanego jako Niflheim. Za każdym razem, gdy jakieś zadanie jest zbyt niebezpieczne, członkowie załogi zwracają się do Mickeya, by się nim zajął. Gdy kolejne wcielenie Mickeya ginie, jego nowe ciało regenerowane jest z większością wspomnień poprzednika. Problemy zaczynają się, gdy którego dnia bohater wpada na drugiego "siebie".

Reklama

Pattinsonowi partnerują na ekranie Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo i Naomi Ackle. Film jest najnowszym dziełem Bonga Joon-ho, laureata czterech Oscarów za "Parasite". "Mickey 17" debiutował podczas 75. Międzynarodowego Festiwalu w Berlinie. Wtedy i podczas kolejnych pokazów zebrał dobre opinie od krytyków i widzów.

"Jest przezabawny, dziki, czasami autentycznie rozdzierający serce" - napisał uznany reżyser Adam McKay, twórca "The Big Short" i "Nie patrz w górę".

"Może się podobać, że reżyser z Korei Południowej, na amerykańskiej ziemi (to jego drugi film po angielsku) nie pozwolił na to, by ani wielka wytwórnia jaką jest Warner Bros., ani wcześniej Netflix stępiły mu pazury. Duży budżet oraz hollywoodzkie gwiazdy w obsadzie oczywiście nie pozostają bez znaczenia, ale wszystko to podporządkowane jest wyższemu celowi, czyli artystycznej wizji Bonga. Nie odwrotnie. A znamy przecież przypadki twórców z każdego niemal kontynentu, którzy w Hollywood przepadali i kompletnie tracili swój autorski głos" - zauważył Kuba Armata w recenzji dla Interii.

"Mickey 17": kinowy hit trafił na VOD. Gdzie oglądać?

Film w Polskich kinach cieszył się popularnością; ostateczny zarobek wyniósł około milion złotych. 28 kwietnia głośna produkcja południowokoreańskiego twórcy znalazła się na VOD, gdzie prawdopodobnie w dalszym ciągu będzie przykuwać uwagę publiczności. Produkcję można wypożyczyć na platformach Rakuten i PREMIERY CANAL+.

Zobacz też: Alexander Payne przewodniczącym jury Konkursu Głównego festiwalu w Wenecji