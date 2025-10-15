HBO Max przygotowało na drugą połowę października wiele ekscytujących nowości filmowych. Wśród tytułów, które wkrótce trafią do biblioteki giganta streamingowego znalazły się zarówno premiery, jak i starsze produkcje. Wśród nich "The Last Showgirl", czyli głośny film z Pamelą Anderson w roli głównej. Po nagłym zakończeniu spektaklu, który trwał nieprzerwanie przez 30 lat, charyzmatyczna tancerka staje przed życiowym wyzwaniem. Na HBO Max obraz trafi już 17 października.

Warto także zwrócić uwagę na film "Challengers" w reżyserii Luki Guadagnino. Główna bohatera, Tashi (Zendaya), była mistrzyni tenisa, pomaga mężowi wrócić na szczyt, ale jej plan niespodziewanie wymyka się spod kontroli. Na platformie będzie dostępny od 24 października.

A pod koniec miesiąca zobaczymy najnowszą ekranizację "Małych kobietek" Louisy May Alcott w reżyserii Grety Gerwig. Film ten został obsypany nagrodami i może się pochwalić gwiazdorską obsadą. Na HBO Max trafi dokładnie 30 października.

Filmowe nowości na HBO Max w październiku

17 października:

"Jak zostałam perliczką"

"Wyspa psów"

"Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun"

"Annabelle wraca do domu"

"Annabelle: Narodziny zła"

"Annabelle"

"The Last Showgirl"

"Diva Futura"

"La Grande Maison Tokyo Special"

18 października:

"Sir Alex Ferguson: Never Give In"

"Mikado"

"Kameralny wieczór z Adamem Pallym"

19 października:

"Ambulans"

"Charlie"

20 października:

"Między nami bliźniętami"

"Mizerykordia"



23 października:

"Big Short"

"Everest"

"Królowa ringu"

24 października:

"Challengers"

"Dziki diament"

25 października:

"Cóż za piękny dzień"

"Marsjanin"

"Life"

27 października:

"Negocjator"

"Ninjago Legends: Monstrosity"



29 października:

"Nasz doktor"

30 października:

"Lista"

"Małe kobietki"

31 października:

"Bez wiatru"