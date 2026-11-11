"Gra o łup": co wiemy o nowym filmie Netfliksa?

Były kapitan, Noah (Robert Pattinson), po odejściu z wojska próbuje odnaleźć się w codziennym życiu. Poznaje doświadczonego złodzieja Christiana Cartera (Denzel Washington), który proponuje mu udział w skoku na jeden z najbogatszych banków na Manhattanie. Sytuacja komplikuje się, gdy w plan napadu zostaje uwikłana również Rose (Daisy Edgar-Jones), dziewczyna Noah, która pracuje we wspomnianym banku. Wkrótce bohaterowie przekonają się, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje, a granica między miłością, lojalnością i zdradą zaczyna się zacierać.

Reżyserem filmu "Gra o łup" ("The Take") jest Fernando Meirelles, a scenariusz napisał Simon Kinberg.

Meirelles zdradził w rozmowie z TUDUM, że od początku zaintrygowała go mieszanka gatunkowa w scenariuszu autorstwa Kinberga.

"Aż do samego końca nie wiadomo, czy to historia miłosna z elementem napadu, czy film o napadzie, którego częścią jest historia miłosna. Oba te elementy odgrywają bardzo ważną rolę" - mówił reżyser.

W sieci ukazały się właśnie nowe zdjęcia z filmu.

"Gra o łup" Jon Pack Netflix

"Gra o łup" Jon Pack Netflix

"Gra o łup": kiedy i gdzie premiera?

Film "Gra o łup" zadebiutuje 15 stycznia na Netfliksie.