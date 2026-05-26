Netflix zapowiada komedię z gwiazdorską obsadą. Skradnie serca widzów

"Braciszek": o czym będzie nowa komedia Netfliksa?

Film "Braciszek" ("Little Brother") opowie historię odnoszącego sukcesy agenta nieruchomości, którego uporządkowane życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy niespodziewanie pojawia się jego ekscentryczny "młodszy brat". Wspólne przygody doprowadzą do serii nieprzewidywalnych i komicznych wydarzeń.

W głównych rolach występują John Cena i Eric André. W obsadzie znaleźli się również Michelle Monaghan, Christopher Meloni, Ego Nwodim, Sherry Cola, Caleb Hearon oraz Ben Ahlers. Reżyserem filmu jest Matt Spicer, twórca cenionej komedii "Ingrid wyrusza na zachód", a za scenariusz odpowiadają Jarrad Paul i Andrew Mogel.

"Braciszek": kiedy premiera?

Film "Braciszek" trafi na Netfliksa już 26 czerwca.