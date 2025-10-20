Wiadomości Leonardo DiCaprio: Legenda kina i wieczny kawaler kończy 50 lat

"Romeo i Julia": ponadczasowa ekranizacja dramatu Szekspira

Akcja filmu "Romeo i Julia" Baza Luhrmanna dzieje się we współczesnym, pełnym przemocy mieście Verona Beach, gdzie rywalizują ze sobą dwa wpływowe rody - Kapuletów i Montekich. Romeo Monteki przypadkowo trafia na bal Kapuletów, gdzie spotyka Julię i zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Mimo zakazu rodzin zakochani decydują się na potajemny ślub. Konflikt między rodami eskaluje, gdy Tybalt zabija Merkucja, a Romeo dokonuje zemsty i zostaje wygnany.

W roli Romea Montague występuje Leonardo DiCaprio. Kreacja ta przyniosła mu międzynarodowy rozgłos i otworzyła drogę do największych produkcji Hollywood. Claire Danes wciela się w Julię Capulet, ukazując bohaterkę jako czystą, szczerym uczuciem kierowaną młodą dziewczynę, która buntuje się przeciw światu dorosłych. W roli ekscentrycznego i charyzmatycznego Merkucja występuje Harold Perrineau. John Leguizamo zagrał Tybalta Capuleta, a Pete Postlethwaite gra ojca Laurentego. W obsadzie pojawiają się także Paul Sorvino, Diane Venora oraz Brian Dennehy.

Film Luhrmanna podzielił krytyków – część była zachwycona świeżością, inni uznali go za zbyt przesadzony. Dla młodych widzów lat 90. stał się kultową interpretacją Szekspira.

"Romeo i Julia" online. Gdzie obejrzeć film?

Od kilku dni film "Romeo i Julia" jest dostępny na Netfliksie. Można go także oglądać na Disney+.

